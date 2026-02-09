Los Seattle Seahawks destrozan a los Patriots en la Super Bowl de Bad Bunny

La temporada 2025 de la NFL y la Super Bowl de Bad Bunny coronaron de manera incontestable a los Seattle Seahawks, que maniataron a los New England Patriots (29-13) de inicio a fin con un ejercicio defensivo de los mejores que se han visto en la historia de la final de la NFL.

El quarterback de los New England Patriots, Drake Maye, que perdió el MVP de la temporada regular por solo un voto, tuvo una de las peores actuaciones de un pasador en la Super Bowl, solo maquillada algo por un par de bombazos cuando los Seahawks ya habían encargado su segundo Trofeo Vince Lombardi.

Aunque el único touchdown de Seattle no llegó hasta empezado el cuarto periodo y después los Patriots maquillaron el resultado, la realidad es que la diferencia física y de talento entre ambos equipos se sintió rápido.

La defensiva de Mike McDonald ejecutó la receta que ha llevado a varias palizas en los últimos años en la Super Bowl: conseguir presionar sin mandar blitz. La defensa del campeón presionó a Drake Maye en el 53% de sus intentos de pase utilizando el blitz (mandar un hombre extra) solo el 17% de las jugadas.

Esta fórmula también fue la que llevó a los Eagles a acabar con Mahomes y los Chiefs hace un año en Nueva Orleans. Además de presionarlo en torno a la mitad de sus dropbacks, los Seahawks hicieron siete sacks, récord. absoluto en la historia de la Super Bowl.

Tras el séptimo llegó el touchdown defensivo de Nwosu que selló el título para los de Seattle.

El marcador tardó en reflejar la diferencia que desde el principio se vio. Hasta que los Seahawks anotaron el 19-0 por mediación de AJ.

Los jugadores de New England Patriots y Seattle Seahawks en acción durante el partido Reuters

Burner a pase de Sam Darnold tras otro fumble de Maye recuperado por la defensa, Seattle ya estaba aplastando a New England, que entró en el último cuarto con solo cinco primeros downs conseguidos y apenas un par de jugadas en campo contrario.

Hasta que en el último cuarto Maye maquilló los números (además de tener dos turnovers), Seattle doblaba a New England en yardas totales, tiempo de posesión y casi cualquier parámetro ofensivo.

La de los Seahawks terminó siendo la victoria del equipo completo, con una defensa de las. mejores que se han visto en los últimos años y un ataque que fue errático en el juego de pase pero supo mover el balón lo suficiente.

El partidazo de Kenneth Walker, con 135 yardas terrestres, fue el motor de un equipo al que durante tres cuartos le faltó rematar.

Kenneth Walker III en acción antes de anotar un touchdown Reuters

Sam Darnold tuvo un partido promedio tirando a mediocre. Lanzó un pase de touchdown pero apenas se movió en torno al 50% de pases completos y se dejó puntos en el campo en tres lanzamientos a Smith-Ngijba y Rashid Saheed.

Es verdad que la actuación de la defensa de los Patriots fue buena mientras pudieron aguantar. Gracias a tres buenas series en la red zone en drives que Seattle había movido el balón, el partido se mantuvo en un corto 12-0.

Pero la defensa de New England hoy jugaba contra el ataque de los Seahawks, contra quien hizo un trabajo respetable, pero también se enfrentaba a su propio ataque, que le fue dejando en peores situaciones cada vez.

Además de los 14 puntos después de pérdidas, el ataque de New England, al no poder mover el balón casi nunca ni para girar un poco el sentido del juego, empezó tres drives dentro de su propia yarda cinco.

Vista general del Levi's Stadium mientras los Seattle Seahawks celebran tras ganar la Super Bowl LX Reuters

La Super Bowl más improbable de la historia (ambos equipos eran de los menos favoritos antes de empezar la NFL) terminó en Santa Clara, en el Bay Area, con la coronación de un equipo bien entrenado y dirigido, construido en torno a las elecciones en el Draft y de esos bloques, como los Eagles el año pasado, que no giran en torno a un quarterback Top-8 de la liga para dominar.

En la era de Tiktok, de las normas que fomentan el juego ofensivo, de quarterbacks comiéndose el 25% de la masa salarial de algunas franquicias, los Seahawks de Mike McDonald volvieron once años después al trono de la NFL desde el juego defensivo y físico.

La NFL sigue recordándonos que hay varias formas de ganar y no todas pasan por pagar 60 millones a un quarterback.