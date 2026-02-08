Rafael de los Santos: "El fútbol americano en España acaba de empezar y queremos estar todo el año"

Rafael de los Santos, director general de la NFL en España, ha concedido una entrevista a EL ESPAÑOL para valorar la primera temporada de la NFL en España, los objetivos de cara a la temporada que viene y las posibles ciudades más allá de Madrid en las que se puede fijar la Liga de fútbol americano.

¿Qué balance hace de estos primeros meses de vida de la oficina de NFL en España?

Mucha intensidad. Parece que el partido fue hace 10 años. Y en realidad han pasado muy pocos meses, dos meses y un poquito más.

Y la verdad es que ha sido todo muy intenso, desde el partido hasta el postpartido, después las negociaciones para volver, la preparación de la Super Bowl… Es como una rueda que te va llevando, te va llevando y cada semana es una semana nueva, pero con muchas cosas. Muy intenso.

¿Qué es en lo que tiene que mejorar la NFL en España para su segundo año?

Bueno, pues mira, esa es una muy buena pregunta y que tendríamos que estar mucho más tiempo hablando. Pero sobre todo yo creo que la audiencia que teníamos en España antes del partido y la audiencia después del partido es distinta. Claramente se ve mucho más interés. Claramente se ve mucho más crecimiento.

De hecho, hoy me han contado que ayer en un programa de máxima audiencia la persona que se llevó el premio fue con una pregunta de NFL (risas).

¿Qué objetivos tienen para el año 2 de la NFL en España?

Bueno, claramente con el partido en el horizonte lo que queremos es realizar un partido mejor que el que hicimos o igualarlo al menos, porque fue un muy buen partido. Pero sí que tuvimos algunos aprendizajes, sobre todo la parte operativa que pretendemos mejorar para este segundo partido.

Y lo más importante es ir creciendo en audiencia, ir creciendo la base de aficionados, ir ganando presencia más continuada, no solo a través del partido, sino una presencia que sea durante toda la temporada con otro tipo de actividades como es el Flag Football.

Tenemos que aprovechar que va a ser olímpico en 2028 y empezar a tener un calendario que nos permita estar presentes durante toda la temporada y durante todos los meses.

A raíz de los espectadores, hubo cierta polémica cuando la NFL anunció el partido de Madrid ya que en el comunicado de la NFL se decía que la NFL tenía 11 millones de aficionados en España.

Bueno, yo creo que concretamente eran 11.300.000 (risas). Yo creo que cuando se habla de audiencias pues se habla de a la gente a la que le puede interesar, a la gente que frente a determinadas preguntas que no tienen por qué ser tan directas como ¿sigues la NFL? o ¿tienes un equipo favorito?, sino que es más ¿te gusta el deporte? ¿has oído hablar de la NFL?…

No tiene por qué ser todo el mundo lo que internamente llamamos una big fan, sino que es gente que le llama la atención o ve la Super Bowl.

Pero yo sí que creo que en España por la dimensión del mercado, por la importancia que tiene el deporte, por la importancia que tienen los deportes de equipo, pues sí que potencialmente tenemos esa audiencia.

El Levi's Satadium de San Francisco, sede de la Super Bowl 2026. REUTERS

En Estados Unidos la Fórmula 1 ha crecido mucho a raíz de series de televisión, de películas que se están haciendo en torno a ese deporte que han llevado a un público diferente. Hay una serie que se llama Friday Night Lights, igual lo puede hablar con alguna televisión…

Pues mira, yo de eso no tengo ninguna duda, pero ninguna duda es ninguna duda. Yo tengo muy presente esas series que tú dices.

Había otra serie que se llamaba Last Chance You, que es un reality que te atrapa porque verdaderamente ves la historia de los chavales, y sobre todo allí hay una parte que a mí me llama mucho la atención que es cuando tú ves la evolución de esos chavales, cómo avanzan, alguno ha llegado a la liga...

Entonces, cuando les ves que triunfan, pues tiene todavía mucho más sentido y desde luego eso es algo que te aseguro que lo tengo en la agenda.