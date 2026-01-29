Detienen a Gervonta Davis, campeón mundial de boxeo, tras pasar 2 semanas en búsqueda y captura

El campeón mundial de boxeo Gervonta 'Tank' Davis fue detenido este miércoles en Miami tras permanecer dos semanas en paradero desconocido, acusado de agresión, detención ilegal e intento de secuestro contra su expareja en un incidente ocurrido en octubre de 2025.

La detención pone punto final a una búsqueda coordinada por las autoridades de Florida y abre un nuevo capítulo en el turbulento historial legal de uno de los púgiles más talentosos de su generación.

El arrestado, de 31 años y con un récord invicto de 30-0-1 con 28 nocauts, fue ingresado en el Centro Correccional Turner Guilford Knight con una fianza establecida en 16.000 dólares.

La captura se produjo sin incidentes tras una operación de vigilancia en el Miami Design District, liderada por el Grupo de Trabajo de Fugitivos de los Marshalls estadounidenses.

Los cargos se derivan de un suceso acontecido la noche del 27 de octubre en el club nocturno Tootsie's Cabaret de Miami Gardens, donde trabajaba como camarera VIP su exnovia Courtney Rossel.

Según el reporte policial, Davis la agarró por el cabello y por la garganta antes de arrastrarla por las escaleras, la cocina y hacia el estacionamiento del local contra su voluntad.

Durante el forcejeo, el boxeador le habría dicho: "¿Pensaste que no te encontraría?". La víctima logró escapar con ayuda de compañeras de trabajo, presentando moretones en el brazo izquierdo.

Gervonta Davis, tras noquear a Ryan García en el T-Mobile Arena de Las Vegas EFE

El detective Gary Florencio, encargado de la investigación, aseguró haber obtenido grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento que "corroboran aspectos significativos del relato de la víctima".

Jeff Chukwuma, abogado de Rossel, declaró: "Lo que dijo la policía está exactamente en línea con nuestra demanda. Cualquiera que sea la investigación que hicieron, determinaron que era suficiente para que un juez firmara una orden de arresto".

Rossel había presentado en octubre una demanda civil contra Davis reclamando daños superiores a 50.000 dólares por agresión, detención ilegal, secuestro e inflicción intencional de daño emocional.

La orden de arresto formal fue emitida el 14 de enero, desencadenando la búsqueda que concluyó dos semanas después.

Este nuevo episodio se suma a un extenso historial de violencia doméstica que incluye un vídeo viral en 2020 donde aparece agarrando por el cuello a la madre de su hija durante un partido de baloncesto, un arresto en 2022 por agresión a su pareja y otro en julio de 2025 por atacar a una exnovia, caso archivado cuando la víctima retiró los cargos.

Además, Davis cumplió 44 días de prisión en 2023 tras violar la libertad condicional impuesta por un atropello y fuga en Baltimore que dejó cuatro heridos, incluida una mujer embarazada.

Las consecuencias deportivas ya son evidentes. La pelea de exhibición contra Jake Paul, programada para noviembre y que prometía millones en ingresos, fue cancelada. Paul calificó públicamente a Davis como "basura humana" y "abusador de mujeres".

La Asociación Mundial de Boxeo lo despojó de su título de peso ligero por inactividad, designándolo como campeón en receso tras haber peleado apenas dos veces en 33 meses.

El arresto en Florida podría además violar los términos de su libertad condicional en Maryland, complicando aún más la situación legal de un boxeador cuyo talento en el ring contrasta dramáticamente con su conducta fuera de él.