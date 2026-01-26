Brandon Copeland (34), exjugador de la NFL, vive con el 10% de su sueldo: "Dedico de 7 a 10 horas a enseñar finanzas"

Brandon Copeland jugó en varios equipos de la NFL, pasó por Wharton y, mientras seguía placando en el campo, se sentó al otro lado del aula para enseñar finanzas personales en la Universidad de Pensilvania.

Se hizo conocido por algo poco habitual en el deporte profesional: afirma que ha llegado a ahorrar y destinar una inversión hasta el 90% de sus ingresos, viviendo solo con una pequeña parte de su salario.

En sus clases de Life 101, que imparte en Penn, Copeland no se limita a decir a los alumnos en qué deben gastar. Lo explica así: "El objetivo de esta clase no es que yo te diga cómo gastar tu dinero. Es que entiendas lo que significa para ti gastar tu dinero".

El giro es sutil pero importante: no es un recetario, es un curso para entender las consecuencias de cada euro que sale de la cuenta.

Una de las frases que mejor condensa su filosofía es casi de manual: "En finanzas, la decisión correcta para una persona puede ser incorrecta para otra".

Brandon Copeland, durante un partido.

Esa idea le sirve para desmontar el mito de que hay una única regla universal; insiste en que un alquiler caro puede ser un error para uno y una buena inversión en calidad de vida y oportunidades para otro.

Su objetivo declarado va más allá del aula o de su propio vestuario. En una entrevista para ESPN resume el propósito de todo este esfuerzo: "El objetivo para mí es hacer que esta información sea accesible para todos, de alguna manera o de alguna manera. Y luego, a largo plazo, con suerte, eso realmente reducirá la brecha de riqueza".

El contraste con el estereotipo del deportista que lo gasta todo es evidente. Copeland ha hablado en varios medios de que prefiere destinar una parte enorme de su sueldo a activos que le generen ingresos futuros, en vez de centrar su vida económica en el contrato de la NFL.

Esa disciplina está detrás de su curso y de su mensaje: el salario deportivo es finito; la educación financiera puede durar mucho más que una carrera profesional.

En clase utiliza ejemplos muy concretos: comparar el costo real de una hipoteca con el de un alquiler, analizar un contrato telefónico, o evaluar el impacto de endeudarse con la tarjeta para gastos de consumo.

Más que hablar de fondos indexados o productos atractivos, se centra en decisiones que cualquier joven, deportista o no, toma a los 20-25 años y que condicionan el resto de su vida económica.