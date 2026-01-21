Rams contra Seahawks III: la batalla definitiva en la NFL en busca de la Super Bowl

Leonard Williams, de los Seahawks, en un partido de la NFL. REUTERS

Dicen que a la tercera va la definitiva. Y el tercer enfrentamiento de la temporada entre Seahawks y Rams es por una plaza en la Super Bowl.

El campeonato de la Conferencia Nacional enfrenta a los que han sido los dos mejores equipos de la misma a lo largo de la temporada con un balance de una victoria para cada uno. Pero aún hay más. Los Rams han anotado 58 puntos, los Seahawks 57.

Los Rams han sumado 830 yardas y los Seahawks 829. La igualdad entre estos dos equipos esta temporada ha sido brutal.

Pero, ¿qué tónica seguirá el encuentro de este sábado? En el primer enfrentamiento entre los dos equipos el encuentro fue un choque defensivo donde se impuso la defensa de los Rams, que interceptó en 4 ocasiones a Sam Darnold y le dio el partido a su equipo.

Pero el segundo fue totalmente distinto: un festival ofensivo en el que Seattle remontó 16 puntos en el último cuarto para terminar asegurando la victoria con una conversión de dos puntos.

Los Seahawks arrasaron a los San Francisco 49ers en la Ronda Divisional sin necesidad de forzar a su quarterback Sam Darnold, que había sufrido una lesión muscular durante la semana.

Y los Rams sufrieron para vencer a los Bears en la prórroga con la sensación de que a un Matthew Stafford que ya tiene 37 primaveras se le está haciendo larga la temporada.

Si Seattle consigue dominar con su defensa y juego de carrera sin necesitar de su quarterback se paseará y se asegurará un boleto para la Super Bowl en San Francisco, pero como necesite de su paseador ahí pueden comenzar los errores.

Y en esa tesitura Matthew Stafford se maneja como pez en el agua. Stafford es el 4º quarterback con más remontadas en el último cuarto en la historia de la NFL con 39 y está a solo tres de superar a Ben Roethlisberger, a cinco de pasar a Peyton Manning y a 7 de colocarse como el primero en la Historia de la liga.

El domingo tenemos un partido para la Historia. Y uno que puede definir el futuro próximo de la NFL.