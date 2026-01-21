Jesús Campos (24), jugador de pickleball, sobre la inversión en su deporte: "Se ha crecido un 40% desde 2020"

"Mucha gente aún no sabe ni pronunciar pickleball, pero es el deporte que está cambiando mi vida", resume Jesús Campos, uno de los referentes españoles de esta nueva disciplina de pala.

Campeón de España y uno de los jugadores más prometedores de Europa, pasó "14 años bajo palos como portero de fútbol" antes de encontrar en el pickleball una vía inesperada hacia la élite. "Probé un día por curiosidad y en cuatro años he pasado de no saber coger la pala a estar compitiendo contra los mejores del continente", explica en La Bolsa de Deporte de MAPFRE sobre una progresión meteórica.

Ese salto deportivo se combina con un perfil poco habitual a su edad: "Con 24 años me preocupo más de mis finanzas de lo que muchos deportistas hacen con 30", admite. Campos reparte su tiempo entre entrenar, competir y formarse en inversión y economía, algo que él mismo considera clave: "Si solo piensas en el próximo partido, el día que se acabe el deporte estás perdido".

"Se ha crecido un 40% desde 2020 y no tiene pinta de frenarse", asegura sobre el boom mundial del pickleball. Ese crecimiento, insiste, no es solo un dato deportivo: "Cuando un deporte crece así de rápido, detrás vienen marcas, torneos, patrocinadores y gente dispuesta a invertir".

Campos vive ese proceso desde dentro del circuito. "Hace unos años tenías cuatro torneos contados; ahora casi no nos da el calendario para encajar todo", apunta sobre la explosión de competiciones nacionales e internacionales.

Jesús Campos, jugador de Pickleball. INSTAGRAM

Su presencia en el podcast financiero de MAPFRE, La Bolsa de Deporte , no es casual. "Empecé a interesarme por la inversión con 20 años; mientras otros veían vídeos de jugadas, yo veía vídeos de finanzas", confiesa entre risas. Para él, entender el dinero es tan importante como entrenar: "Si ganas hoy y lo malgastas, dentro de diez años nadie se acuerda de tus puntos, pero sí se nota en tu cuenta bancaria".

Esa mentalidad se traslada a cómo interpreta el auge de su deporte. "Estar ahora en la élite del pickleball es como entrar pronto en una empresa que está creciendo mucho", compara.

"Yo no solo veo partidos, veo un mercado: más pistas, más clubes, más gente pagando por jugar y por aprender", añade. Por eso asume semanas de gran carga de trabajo: "Entre entrenamientos, gimnasio y partidos puedo dedicar fácilmente 10 o 12 horas a la semana solo a la pista, y luego están las clases y los viajes".

Campos aprovecha cada torneo y cada aparición mediática para lanzar un mensaje a otros deportistas jóvenes. "No puedes esperar a retirarte para empezar a pensar en tu dinero", advierte. "Aunque tengas 20 años, el momento de formarte en finanzas es ahora; luego igual ya es tarde", insiste. Su objetivo es que el ejemplo del pickleball sirva también como llamada de atención sobre la importancia de planificar.

En su caso, ya se ve más allá de la pista: "Me encantaría seguir vinculado al pickleball desde la parte de gestión o de negocio cuando deje de competir", reconoce. "Hoy invierto sobre todo tiempo y esfuerzo, pero quiero que todo lo que estamos construyendo ahora se traduzca en oportunidades dentro de diez o quince años", concluye, convencido de que ese 40% de crecimiento desde 2020 es solo el principio.