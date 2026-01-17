La entrega de 40 unidades del 'Dragón', un hito para Defensa y la industria: "es la columna vertebral de las brigadas 2035"

El programa 8x8 Dragón, desde su mera concepción, ya enfrentó algunos problemas en aspectos tan importantes como la fiabilidad de sistemas esenciales.

Esta concatenación de adversidades, entre los que destaca la transmisión como elemento clave del sistema motriz, se ha traducido en notables retrasos respecto al cronograma de entregas originalmente previsto.

Sin embargo, el Dragón parece que comienza a ver la luz. La entrega de las primeras unidades plenamente operativas al Ejército de Tierra marca un hito dentro del programa.

En un acto celebrado en la mañana del viernes en la Base Álvarez de Sotomayor de Almería, la Legión ha recepcionado un total de 40 blindados del modelo, repartidos entre versiones de zapadores, infantería de línea e infantería contracarro.

Los últimos meses han sido especialmente relevantes en cuanto a la aceleración de las entregas, marcando un ritmo que, según ha podido saber EL ESPAÑOL, planea entregar 100 unidades más a lo largo del presente año.

La responsable de desarrollo y fabricación del vehículo, Tess Defence, ha conseguido consolidar toda la línea de producción con el único objetivo de alcanzar esa "velocidad de crucero" a la que se han referido los actores industriales en varias ocasiones.

Tess Defence es un conglomerado participado por SAPA, EM&E, Santa Bárbara Sistemas e Indra, siendo esta última la accionista mayoritaria desde el pasado verano, cuando se hizo con el 51% de la empresa conjunta.

Vehículos 8x8 Dragon en su ceremonia de entrega Izan González Almería

Según ha indicado el teniente general Raimundo Rodríguez Roca, general jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (MALE), el programa entra ahora en el "proceso de evaluación operativa".

Mediante este examen, se "pretende realizar las pruebas de los requisitos del sistema en un entorno operativo táctico", asegura Rodríguez Roca.

De esta forma, desde el MALE pretenden "medir el grado de satisfacción del usuario", como última prueba. "Una vez finalizada la evaluación, se recomendará, si es factible, su entrada en servicio".

Hasta este momento, afirma el teniente general, "estamos contentos con las pruebas realizadas". Insiste que "el proceso es complejo y necesariamente tiene que ser riguroso".

Uno de los puntos que ha tratado el teniente general pasa por la incorporación de nuevas capacidades al mismo tiempo que se llevan a cabo los trabajos de evaluación.

"Por ejemplo, la integración de drones aéreos [dentro de los vehículos], que proporcionarán una ventaja añadida".

En cuanto a la capacidad operativa completa (FOC, por sus siglas en inglés) se "alcanzará cuando completemos todas las versiones de los vehículos".

"El Dragón es ya una realidad operativa", ha señalado en este caso el general Amador Enseñat y Berea, jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME).

Vehículos 8x8 Dragón durante la ceremonia de entrega Izan González Almería

La "incorporación progresiva a las unidades no representa únicamente la llegada de un nuevo sistema de armas, sino la consolidación de una transformación que nos conducirá hacia el Ejército que España necesita".

"Su llegada a las unidades permite comenzar un proceso riguroso y deliberado de experimentación operativa, por el que se obtendrán lecciones que trascenderán las tácticas, técnicas y procedimientos".

Programa clave para Tierra

Para el director general de Armamento y Material, almirante Aniceto Rosique Nieto, el del Dragón es el programa más demandante de todo el Ejército de Tierra.

"Llevamos ya 30.000 páginas escritas con los protocolos de entrega y las calificaciones, casi las mismas que el programa de submarinos", en referencia al S-80.

Este programa, afirma Rosique Nieto, nace para satisfacer las necesidades del Ejército de Tierra de reemplazar material obsoleto. Principalmente los vehículos BMR y Lince, "y constituir la columna vertebral de las brigadas del 2035".

El Dragón tiene como objetivo proporcionar un vehículo de combate que cumpla con los requisitos de Estado Mayor que ha definido el JEME y han sido validados por el JEMAD.

Entre los requisitos que ha enumerado Rosique está la adaptación del blindado "a los escenarios más exigentes del siglo XXI". Lo que incluye "un elevado nivel de protección", uno de los puntos diferenciadores respecto a los vehículos antiguos.

Además, "el programa contempla todas las versiones necesarias para cumplir los cometidos de una agrupación táctica moderna", asegura.

Las versiones desarrolladas son las de zapadores, puesto de mando, infantería —donde se incluye la capacidad contracarro— y de observador avanzado. De todas ellas, esta última es la que se encuentra todavía pendiente de entrar en fabricación.

Otro punto importante resaltado por el director de la DGAM es que los Dragón pueden "ser desplegados" por tierra, ferrocarril, mar y aire. Y ha hecho referencia a las pruebas de embarque del vehículo a bordo de los Airbus A400M.

8x8 Dragón en su versión de zapadores Izan González Almería

En un primer momento, los planes del Ministerio de Defensa pasaban por incorporar un total de 998 vehículos, pero en 2020 se optó por empezar con un lote de 348 unidades por un importe de algo más de 2.100 millones, a los que luego se añadieron 420 más.

Asimismo, Rosique apunta a que tanto las versiones de zapadores como de infantería ya tienen la calificación completada, por lo que todavía faltan por pasar por ese trámite las de puesto de mando y las de observador avanzado.

En las últimas semanas, además de incrementar el ritmo de entregas, el programa también ha vivido un cambio importante que ha supuesto la modificación del contrato.

En concreto, según Rosique, "se ha conseguido satisfacer que los 108 vehículos que inicialmente se tuvieron que contratar en una configuración parcial por falta de presupuesto, vehículos sin capacidad de combate, podrán completarse con todos los elementos necesarios para cumplir los requisitos".

La modificación del contrato, anunciada por la secretaria de Estado de Defensa a principios de diciembre, también incluye la adquisición de más simuladores y capacidad de adiestramiento.

El veto a la tecnología israelí y su afectación al programa Dragón también han tenido su mención durante el discurso del director de la DGAM.

Sistema lanzador de misiles contracarro, actualmente sin misiles asignados por el veto israelí Izan González Almería

"Quedan algunos aspectos relacionados con el plan de desconexión de tecnologías israelíes para los que Tess Defence ya está presentando alternativas".

Rosique lo califica de un asunto "importante porque estamos nacionalizando tecnologías".

Hito industrial

Como representante de las compañías que participan en Tess Defence, se ha pronunciado Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra, empresa que lidera el conglomerado español desde el pasado verano.

"Miro a mi alrededor y siento una enorme ilusión y profunda satisfacción al ver los más de cuarenta VCR 8x8 que hoy están en la Base Álvarez de Sotomayor", ha afirmado.

Ángel Escribano, presidente de Indra Ministerio de Defensa

"Es el resultado del apoyo y confianza institucionales, la responsabilidad y excelencia técnica y el trabajo conjunto".

Escribano también menciona que el "Ministerio confió en Indra para liderar el programa y, desde que tomamos el control de Tess a mediados de junio, asumimos esa responsabilidad con total compromiso".

"El VCR 8x8 Dragón es un éxito de la visión y capacidades de la industria española y no había dudas de que, con el apoyo institucional, íbamos a conseguir que fuera una realidad", ha afirmado.