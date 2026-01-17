Ale Galán (29), jugador de pádel, sobre las inversiones: "Debemos estar preparados para el final de nuestras carreras"

Ale Galán se ha consolidado como uno de los grandes referentes del pádel mundial y, al mismo tiempo, como un ejemplo de deportista que mira más allá de la pista y se preocupa por su formación financiera y sus inversiones.

El madrileño, ex número uno del mundo, ha convertido el cuidado de su patrimonio y la planificación del futuro en una parte más de su carrera profesional.

En una entrevista con la revista Business People, Ale Galán dejó claro que la vida deportiva tiene fecha de caducidad y que, por eso, la planificación financiera no es opcional. "Los deportistas debemos estar preparados para cuando nuestras carreras lleguen a su fin", afirma, subrayando la necesidad de pensar en el día después del último punto, del último torneo.

Galán reconoce que el pádel ha dado un salto económico enorme en los últimos años, con más premios, patrocinadores y oportunidades de negocio, pero insiste en que ese crecimiento obliga a tomar decisiones responsables.

"Creo que se aprenden muchas cosas, tanto por lo que te aporta la parte deportiva como la económica. En lo deportivo, es importante tener claro que el trabajo de todo el equipo es fundamental para que los resultados lleguen y, si esto ocurre, entonces entra la parte económica que ha crecido mucho en el mundo del pádel y hay que saber gestionar de la manera adecuada", explica.

Inversiones, formación y visión de futuro

El jugador madrileño está en pleno proceso de formación para dar el salto definitivo al mundo de los negocios mientras sigue compitiendo al máximo nivel. Representa a grandes marcas como Adidas, Cupra o Red Bull, pero no quiere limitar su futuro a la faceta de imagen, sino aprender a invertir y a liderar proyectos relacionados con el deporte y, en especial, con el pádel.

"Ideas en la cabeza hay pero de momento mi foco está puesto en la competición. Tengo claro que lo que decida estará relacionado con el pádel y el deporte en general, porque es mi vida. Es el mundo que mejor conozco y donde más cómodo puedo encontrarme", asegura Galán.

Ale Galán y Juan Lebrón, durante un partido juntos. EFE.

Esa visión encaja con la tendencia de muchos deportistas actuales: diversificar ingresos, implicarse en startups, academias, clubes o proyectos de tecnología deportiva, siempre apoyados en asesoramiento profesional y formación continua.

El propio jugador destaca que la preparación académica también forma parte de ese plan de futuro. Entre sus objetivos está mejorar su nivel de inglés para desenvolverse en entornos internacionales y abrirse a inversiones en mercados donde el pádel sigue creciendo, como Estados Unidos o Qatar, aprovechando el boom global de este deporte.

Gestión del tiempo

Uno de los grandes retos para los deportistas de élite es encontrar espacio para formarse e invertir mientras el calendario competitivo apenas deja respiro. Galán lo reconoce sin rodeos: "Entiendo que los deportistas debemos estar preparados para cuando nuestras carreras vayan llegando a su fin, pero es verdad que con el calendario que tenemos apenas disponemos de tiempo".

En su caso, la clave está siendo aprovechar parones, pretemporadas y semanas con menos torneos para avanzar en proyectos, reuniones y formación en negocios. Esa organización le permite mantener el foco competitivo sin descuidar un camino paralelo que, a medio plazo, será su principal fuente de ingresos cuando el ritmo del circuito baje.

Galán, un referente

Alejandro Galán Romo, nacido en Madrid en 1996, es uno de los grandes nombres de la historia del pádel español. Fue número uno del mundo durante tres temporadas consecutivas (2020, 2021 y 2022), formando una de las parejas más dominantes del circuito junto a Juan Lebrón.

A lo largo de su carrera ha conquistado decenas de títulos en el World Padel Tour y en el actual Premier Padel, convirtiéndose en el jugador español con más trofeos del circuito profesional según los recuentos recientes.

Actualmente se mantiene en la zona alta del ranking FIP, donde figura entre los mejores del mundo, y sigue siendo una referencia por su potencia, su capacidad de definición y su constancia temporada tras temporada.