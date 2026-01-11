Said Mechaal, atleta, estalla tras batir el récord nacional de 10K: "Todo es gracias a EEUU, no he visto ninguna ayuda en España"

El atletismo español vivió este domingo una jornada agridulce en Valencia. Mientras Said Mechaal pulverizaba el récord de España de 10 kilómetros con un extraordinario tiempo de 27:25, el atleta catalán lanzaba una de las críticas más contundentes que se recuerdan contra el sistema deportivo nacional.

Nada más cruzar la meta en la prestigiosa '10K Valencia Ibercaja by Kiprun', el corredor de 27 años no ocultó su frustración con las instituciones españolas.

"Aquí me han rechazado muchas veces la beca del CAR, no he tenido ninguna ayuda. Lo quiero dejar muy claro: todo es gracias a Estados Unidos y a mi club, el Vistasol. Punto", sentenció sin tapujos.

Sus palabras resonaron como un jarro de agua fría para el atletismo español, que celebraba un nuevo récord nacional mientras escuchaba cómo su protagonista renegaba del apoyo recibido en casa.

Mechaal insistió en que su formación como atleta de élite no tiene nada que ver con España. "Estoy agradecido a la gente que ha creído en mí a lo largo de todos estos años, que ha sido básicamente EEUU, que me ha apoyado estos años. Aquí en España me han rechazado muchas veces la beca del CAR. Estoy agradecido al Vistasol, que me ayudó cuando no tenía nada", explicó el atleta nacido en Palamós.

Said Mechaal posa con el logo de Asics, la marca que le patrocina Redes sociales

Y remachó con dureza: "Todo el trabajo ha sido de Estados Unidos, me han formado y me han dado la oportunidad para llegar a este nivel. Todo es gracias a ello. Lo quiero dejar muy claro".

La trayectoria de Mechaal respalda sus palabras. El catalán se formó en Iowa State University, donde brilló durante años en el exigente circuito universitario estadounidense NCAA, convirtiéndose en cuatro veces All-American.

Su mejor actuación colegial llegó en el Campeonato Nacional de Cross Country de 2024, cuando finalizó décimo y ayudó a su universidad a lograr el subcampeonato por equipos.

Ya como profesional y con contrato de Asics desde 2025, Mechaal comenzó a despuntar en el circuito europeo. En octubre del año pasado conquistó el bronce en los 20 kilómetros de París con 56:34, estableciendo además el récord de España de 15 kilómetros con 42:00.

Ahora, con su marca de 27:21 en Valencia, se sitúa entre los mejores fondistas europeos de la historia en 10K, entrando en el top 10 continental.

Hermano de Adel Mechaal

El caso de Said no es aislado en la familia. Su hermano mayor, Adel Mechaal, doble campeón de España en 1.500 y 5.000 metros, ya denunció en 2015 las carencias del sistema español.

"Es muy complicado sobrevivir con las becas que nos dan actualmente en España", afirmó entonces, revelando que compaginaba su carrera deportiva con ocho horas diarias de trabajo como funcionario municipal.

Las becas de los Centros de Alto Rendimiento (CAR), gestionadas por el Consejo Superior de Deportes a propuesta de las federaciones, se conceden según criterios de rendimiento y potencial evaluados por comisiones técnicas.

Sin embargo, atletas en fase de desarrollo encuentran enormes dificultades para acceder a estos programas, viéndose obligados a buscar oportunidades en el extranjero, especialmente en universidades estadounidenses que ofrecen becas deportivas completas.