Batista (56), exluchador de la WWE, sobre su patrimonio: "Perdí todo mi dinero y mi casa fue embargada"

Dave Bautista, el exluchador de WWE conocido como Batista, ha contado en varias ocasiones que, al dejar la lucha libre para perseguir su carrera como actor, llegó literalmente a perderlo todo, incluida su casa. Sus propias declaraciones permiten reconstruir un retrato muy crudo de sus problemas económicos tras abandonar el ring.

Al marcharse de WWE en 2010, Bautista asegura que lo hizo "en la cima", cómodo y ganando muy buen dinero, pero decidido a apostar por la interpretación. Sin embargo, ese salto al cine no fue inmediato y la transición se convirtió en un período de auténtica penuria.

En un panel en la Denver Pop Culture Con, relató que tras salir de la empresa pasó "tres años muerto de hambre". "Me fui en mi mejor momento. Ganaba muy bien. Y luego pasé hambre durante tres años. Me arruiné y lo perdí todo. No podía conseguir trabajo", contó al público.

Bautista ha repetido esa idea en distintas entrevistas, subrayando lo radical del golpe financiero. En Wrestling World y otros medios especializados se recogen sus palabras: "Me arruiné y lo perdí todo. No podía conseguir un trabajo. Dije: 'Nunca volveré a la lucha hasta que demuestre que puedo lograrlo como actor'".

En otra entrevista, el estadounidense resumió ese mismo tramo de su vida de forma igual de directa: "Fui a la quiebra. Perdí todo mi dinero de la lucha libre". Ese dinero, que había acumulado durante años en WWE, se fue consumiendo mientras encadenaba audiciones fallidas y pequeños papeles que no le daban estabilidad económica.

Batista, exluchador de la WWE.

El propio Bautista ha confirmado que el golpe no se quedó solo en números rojos, sino que afectó a su patrimonio más básico. En una entrevista para el canal de YouTube School of Hard Knocks, recogida por varios medios financieros, lo explicó de forma tajante: "Salí de la lucha, literalmente lo perdí todo. Mi casa fue embargada".

Ese embargo llegó en paralelo a la venta de coches, motos y otros bienes con los que intentó ganar liquidez mientras buscaba su hueco en Hollywood.

En un perfil de GQ se resume así su situación en aquellos años: "Se quemó todo el dinero de la lucha. Mi casa fue ejecutada. Vendí los coches, las motos y todo lo que pude. 'Lo perdí todo'".

El giro con el cine

La oportunidad que cambió su destino económico fue el casting de Drax en Guardians of the Galaxy. Bautista ha contado que llegó a esa audición ya sin dinero, consciente de que era una de sus últimas oportunidades: "Había ido a la quiebra y perdido todo mi dinero de la lucha. Mi agente me dijo: 'He tenido que pelear muy duro para conseguirte esta prueba. No querían a luchadores profesionales'".

Tras conseguir el papel, rodar la película y empezar a cobrar como actor de gran producción, Bautista llamó a Vince McMahon para comunicarle que, ahora sí, podía volver a luchar durante una temporada, pero habiendo cumplido primero su objetivo como intérprete.

Desde entonces, ha insistido en que aprendió "por las malas" la importancia de vivir por debajo de sus posibilidades y de no confiar en que el dinero de la lucha duraría para siempre.