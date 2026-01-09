La justicia da la razón a Ilia Topuria: su exmujer no podrá viajar fuera de España con su hija de año y medio

Ilia Topuria y su exmujer Giorgina Uzcategui, en una imagen de archivo Europa Press

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Móstoles ha desestimado la petición de Giorgina Uzcategui, expareja del campeón de la UFC Ilia Topuria, para viajar a Estados Unidos con la hija común de ambos, de año y medio, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

La resolución judicial supone una primera victoria para el luchador hispanogeorgiano en un complejo proceso de separación que se ha trasladado a los tribunales.

La decisión se produce tras la vista celebrada el pasado 7 de enero en los juzgados de Móstoles, donde ambos progenitores comparecieron para dirimir la cuestión del viaje solicitado por la empresaria venezolana.

Uzcategui pretendía viajar con la menor a Miami, ciudad estadounidense donde ella vivió la mayor parte de su vida y donde reside su familia. Sin embargo, Topuria se opuso frontalmente a esta petición, alegando que lleva más de cuatro meses sin poder ver a su hija "pese a haberlo intentado en numerosas ocasiones".

Según la resolución judicial, la negativa a autorizar el viaje se fundamentó en la ausencia de una sentencia de divorcio firme y de un régimen de visitas establecido que garantice los derechos parentales del campeón.

El magistrado consideró que, hasta que no existan estas garantías legales, la menor no podrá abandonar territorio español.

Además, el auto judicial refleja que ha sido decisión unilateral de la madre impedir que el padre vea a su hija durante estos cuatro meses, un aspecto que el tribunal ha valorado favorablemente para la posición de Topuria.

Ilia Topuria, a su salida del juzgado, el pasado 7 de enero, en Móstoles Europa Press

Por otro lado, el juez desestimó el argumento de Uzcategui, quien justificó su petición de viaje por el supuesto acoso en redes sociales, al constatar que los billetes a Miami habían sido adquiridos 12 días antes de que el luchador emitiera el comunicado público que desató la atención mediática sobre el caso.

El luchador ha mantenido desde el inicio que este asunto es "estrictamente familiar y administrativo", desmintiendo que tuviera relación con la denuncia por presuntos malos tratos presentada por su expareja.

Topuria explicó públicamente que el conflicto comenzó tras presentar él mismo una demanda de divorcio, precedida de semanas de negociación frustradas.

Según su versión, "tras mi negativa a aceptar determinadas pretensiones económicas fuera de toda lógica, semanas después se presenta una denuncia por malos tratos, algo con lo que ya había sido amenazado".

Ilia Topuria, junto a su exmujer, Giorgina Uzcategui y su hijo Hugo, en el primer cumpleaños de su hija menor Instagram

A su llegada al juzgado, el deportista se mostró "muy tranquilo" y declaró ante los medios: "Voy a ver a mi hija muy pronto. No estoy nada agobiado, estoy muy tranquilo. Mi prioridad es mi hija, mis hijos, mi familia".

Por el momento, Giorgina Uzcategui y su hija deberán permanecer en territorio español a la espera de que se resuelvan definitivamente las cuestiones relativas a la custodia compartida.

A la espera de resolver definitivamente su situación personal, Topuria aún no ha sido llamado a declarar por la denuncia de malos tratos que fue tramitada en su contra tras presentar su demanda de divorcio, y tampoco se ha establecido medida cautelar alguna al respecto.

Un parón en la UFC

Este proceso judicial ha coincidido con un momento crucial en la carrera deportiva de Ilia Topuria, que el pasado año se consagró como bicampeón de la UFC al conquistar el título de peso ligero tras su victoria ante Charles Oliveira.

Es de esperar que Topuria no vuelva a defender su corona hasta finales de primavera o verano de 2026, momento en el que se enfrentaría al ganador del combate entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett. Estos se disputarán el título interino de la división en el UFC 324 del próximo 24 de enero.

De esta forma, el campeón hispanogeorgiano dispondrá del tiempo necesario tanto para resolver completamente esta batalla legal y recuperar la normalidad en su relación con su hija como para prepararse adecuadamente para sus próximas defensas del título mundial.