Tyson Fury vuelve a salir de su retiro y anuncia su regreso: "Tengo 37 años y sigo golpeando"

Han pasado 356 días desde la última vez que Tyson Fury anunció de forma poética que no volvería a pelear de manera profesional. "Seré claro y dulce: me retiro del boxeo. Ha sido una pasada [...] Dick Turpin llevaba máscara", en referencia a un famoso personaje de ficción cuyo papel era el de ladrón.

Una forma sutil de justificar su derrota ante Oleksandr Usyk como un robo. No obstante, el británico ha confirmado lo que se venía especulando en las últimas semanas a tenor de los vídeos que ha publicado en sus redes sociales entrenando.

"He estado ausente durante un tiempo, pero ahora estoy de vuelta, con 37 años y todavía golpeando", declaró el antiguo campeón del mundo de peso pesado.

Tyson Fury ha convertido el anuncio de su retirada en una constante a lo largo de su trayectoria profesional, con varias despedidas que finalmente no se han materializado.

Uno de los ejemplos más claros se produjo en abril de 2022, tras imponerse a Dillian Whyte, cuando el púgil británico aseguró que "ya no tenía nada que demostrar a nadie" y que ponía fin a su carrera. Sin embargo, apenas unos meses después volvió a subirse al ring, reavivando las dudas sobre la firmeza de sus decisiones.

El llamado 'Gypsy King', que presenta un palmarés de 34 victorias -24 de ellas por nocaut-, un empate y dos derrotas, volvió a anunciar su retirada en enero de 2025, a los 36 años, después de encadenar su segunda derrota consecutiva frente a Oleksandr Usyk.

Este nuevo anuncio llegó tras un periodo especialmente complicado para Fury, marcado por los primeros tropiezos de su carrera profesional.

En mayo de 2024, el boxeador de Manchester sufrió su primera derrota como profesional ante el ucraniano Usyk, quien se convirtió entonces en el primer campeón indiscutido del peso pesado en los últimos 25 años.

Lejos de tomarse la revancha esperada, Fury volvió a caer frente al mismo rival en diciembre de ese año, en un combate disputado en Riad, lo que reforzó las especulaciones sobre un posible final definitivo de su carrera.

El futuro de Fury

De cara al futuro, estaba previsto un enfrentamiento de alto voltaje contra su compatriota Anthony Joshua en 2026, un duelo largamente esperado entre dos excampeones mundiales del peso pesado que nunca se han medido sobre el ring.

No obstante, este combate podría verse seriamente aplazado tras el grave accidente de tráfico sufrido por Joshua esta semana en Nigeria, en el que fallecieron dos miembros de su equipo.

Más allá de una eventual tercera pelea contra Usyk, el horizonte de Fury también contempla posibles duelos frente a otros boxeadores británicos.

Entre ellos figuran el campeón de la WBO, Fabio Wardley, y Daniel Dubois, quien en septiembre de 2024 derrotó a Anthony Joshua para conquistar el cinturón de la IBF. Opciones que mantienen abierto el debate sobre si Tyson Fury ha dicho realmente su última palabra o si, una vez más, el ring terminará reclamando su regreso.