Ilia Topuria desmiente que haya sido llamado a declarar por violencia de género: "Es por un viaje fuera de España de mi hija"

Ilia Topuria ha decidido salir al paso de las informaciones que le situaban en el centro de una polémica judicial ajena a su carrera deportiva.

El campeón de la UFC ha emitido un comunicado contundente a través de sus redes sociales este sábado para negar categóricamente que haya sido llamado a declarar por un presunto delito de violencia de género, tal como había sugerido una publicación en un medio nacional en el día de ayer.

El luchador hispano-georgiano ha querido cortar de raíz la especulación generada en las últimas 24 horas, calificando los titulares aparecidos como "engañosos y sensacionalistas" y lamentando que, como figura pública, se vea expuesto a "fake news" que, según sus palabras, buscan "generar clics sin atender a la verdad".

Topuria ha aclarado que, aunque sí debe acudir al juzgado, la citación no responde a una causa penal por maltrato, sino a un trámite estrictamente administrativo relacionado con su hija menor, Giorgina.

Una cuestión administrativa, no penal

En su escrito, Topuria explica que la realidad de su próxima visita judicial difiere sustancialmente de lo publicado. "La citación está relacionada exclusivamente con un asunto familiar y administrativo vinculado a un viaje fuera de España de mi hija", detalla el deportista.

Según su versión, este procedimiento es necesario por el funcionamiento del sistema judicial para dirimir la autorización de dicho desplazamiento, en un contexto doloroso para él: asegura que lleva "cuatro meses sin poder ver" a la menor, pese a haber intentado mantener el contacto en "numerosas ocasiones".

Ilia Topuria con sus dos cinturones de campeón de la UFC EFE

El campeón ha subrayado que el titular del medio de comunicación que difundió originalmente la noticia "tuvo que ser modificado posteriormente al no ser cierto". Topuria insiste en su disposición absoluta a colaborar con la justicia: "Nunca he sido llamado a declarar por ese motivo, algo que haré gustosamente cuando se me requiera".

Divorcio y conflicto económico

Para contextualizar la situación, el luchador ha ofrecido detalles sobre el origen del conflicto con su expareja y madre de la niña.

Según relata, la tensión actual no nace de un episodio de violencia, sino de una ruptura sentimental que se ha complicado en los despachos. "La realidad comienza con una demanda de divorcio presentada por mi parte, precedida de semanas de negociación tras nuestra separación", afirma.

El punto de inflexión, según la versión del deportista, llegó cuando rechazó ciertas exigencias financieras que consideró desorbitadas. "Tras mi negativa a aceptar determinadas pretensiones económicas fuera de toda lógica, semanas después se presenta una denuncia por malos tratos", explica Topuria, quien añade que ya había sido amenazado previamente con esta posibilidad.

Aunque reconoce que dicha denuncia existe y "está siendo analizada por la justicia", reitera que la citación actual no tiene relación con ella y enmarca la acusación en una estrategia de presión derivada de la disputa económica.

Topuria cierra su mensaje apelando a la protección del menor y criticando que se difundan informaciones sin contrastar que afectan a su familia. "Sigo confiando en Dios, en la justicia y en las personas", concluye, expresando su deseo de que la verdad prevalezca para poder reencontrarse pronto con su hija y recuperar la normalidad junto a su otro hijo, Hugo.