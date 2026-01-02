26 promesas españolas a seguir en 2026 en el camino a los JJOO de Los Ángeles: de Abel Jordán a Rafa Lozano o Paula Ostiz

En las Navidades de 2025, la conversación olímpica en España ya no solo mira al 'qué pasó en París', sino al 'qué y quién viene'.

Los Ángeles 2028 queda lejos, pero 2026 será el año en el que muchas carreras dejan de ser promesa para convertirse en aspiración real: entrar en finales, sostenerse en la élite, ganar jerarquía en sus selecciones y, sobre todo, aprender a competir con presión.

Este es el mapa de 26 jóvenes españoles a los que conviene ponerles el foco el próximo año: quiénes son, qué han hecho hasta ahora y qué debería confirmarse en 2026.

Atletismo

Abel Alejandro Jordán es el nombre que ha devuelto la electricidad a la velocidad española. Su progresión -formado en EE.UU. y ya en el primer plano nacional- ha sido tan rápida como sus rectas.

Abel Jordán COE

La expectativa para 2026 no es 'un gran día', sino una temporada sostenida: competir con regularidad en el circuito internacional, afinar salidas y comprobar si su techo está en ser finalista europeo o si puede acercarse a los estándares mundiales.

En el otro extremo, Sofía Santacreu aparece en la marcha como la siguiente pieza de un mecanismo históricamente fiable. La pregunta para 2026 no es solo qué marca hace, sino si empieza a ganar 'colmillo' en campeonatos absolutos, donde la colocación y la gestión de las sanciones valen tanto como el crono.

Baloncesto

Izan Almansa es una de las apuestas estructurales del baloncesto español. Tras su paso por la G-League Ignite y su reciente incorporación al Real Madrid, donde ya está en dinámica de primer equipo, 2026 será clave para ver si encuentra minutos estables de calidad en Euroliga y ACB, compitiendo cada día contra la élite europea desde su posición interior.

Izan Almansa, en un partido con el Real Madrid Europa Press

Awa Fam representa otra necesidad histórica: presencia física en la pintura femenina. El 2026 que conviene seguir es el de su consolidación contra pívots de primer nivel, cuando el físico ya no basta y la lectura del juego manda.

Balonmano

Petar Cikusa es talento precoz con ritmo mental de veterano. Su crecimiento en el Barça y su presencia con los Hispanos marcan una evolución imparable. En 2026, conviene fijarse en su impacto defensivo y su capacidad para mandar en ataque cuando los partidos se atascan.

Boxeo

Rafa Lozano Jr., 'El Balín', ya no es solo "hijo de". Su plata mundial lograda hace unos meses -un hito histórico para el boxeo español- le coloca en otra pantalla mental: la de pelear por el oro real.

En 2026, lo que hay que mirar es si su boxeo se vuelve más pragmático: ganar combates feos, sobrevivir a días malos y repetir nivel cuando los rivales ya le tienen estudiado.

Rafa Lozano Jr. y Rafa Lozano, captados por la cámara de EL ESPAÑOL Cristina Villarino EL ESPAÑOL

Ciclismo

Paula Ostiz y Pablo Castrillo representan el ciclismo del futuro. En la élite no gana el que tiene un día bueno, sino el que encadena meses compitiendo con sentido. El 2026 a seguir es el de su madurez táctica en Grandes Vueltas y clásicas, donde aparecen los nombres grandes.

Esgrima

En el duelo con armas, Santiago Madrigal (sable) asume el reto de devolver a la esgrima española al mapa. Medallista mundial júnior, tiene el talento y el descaro necesarios. Su 2026 debe tratarse de traducir esa calidad en asaltos ganados en Copas del Mundo absolutas, recuperando la tradición de la esgrima nacional.

Fútbol

Pau Cubarsí (central) y Vicky López (centrocampista) simbolizan lo que España valora: jóvenes que ya han vivido la máxima exigencia en sus clubes y trasladan esa naturalidad a la Selección. El 2026 clave para ambos es el de la continuidad: sostener el rendimiento semana a semana y ganar jerarquía en el campo.

Natación

Carles Coll no es una irrupción reciente: a estas alturas de 2025, es una realidad consolidada. El tarraconense, que se proclamó campeón del mundo en piscina corta en 2024, llega a 2026 como uno de los referentes indiscutibles de la braza y los estilos.

Carles Coll, tras su victoria en el Mundial de Budapest 2024 Europa Press

Lo interesante será ver si convierte ese estatus en consistencia en piscina larga y si su presencia se traduce en finales y medallas en los grandes campeonatos del año.

Emma Carrasco, por su parte, tiene el perfil que suele tardar menos de lo esperado en dar el salto: versatilidad y ambición. La clave será si deja de ser promesa interna y pasa a ser nombre europeo con mayúsculas.

Skateboarding

Naia Laso es el ejemplo perfecto de los nuevos deportes olímpicos. Su diploma en París 2024 con solo 15 años la convirtió en referente masivo. En 2026, el foco no debería estar en un truco nuevo, sino en sostenerse arriba en el circuito mundial y gestionar el calendario sin que el cuerpo se sature.

Surf

Kai Odriozola, desde el surf, compite en un ecosistema internacional durísimo. 2026 debe ser el año de su consolidación en los grandes eventos del calendario WSL, demostrando madurez táctica en la selección de olas.

Tenis

La sensación de cambio generacional tiene dos apellidos propios: Martín Landaluce y Rafael Jódar. Landaluce ya ha disputado las ATP Next Gen Finals este mismo mes de diciembre, confirmando su salto definitivo al profesionalismo.

Martín Landaluce y Rafa Jódar, en las NextGen ATP Finals 2025 ATP Tour

Jódar, tras ganar el US Open Junior en 2024, ha vivido un 2025 de vértigo sumando títulos Challenger y experiencia en torneos de calibre ATP. El 2026 que hay que vigilar aquí no es una fecha concreta, es el salto de estatus: estabilizarse en el Top 100 y convertir derrotas dignas en victorias.

En el cuadro femenino, Marta Soriano aparece como la apuesta de futuro: 2026 debería ser el año de acumular partidos "de verdad" en el circuito WTA, de esos que te confirman si el potencial aguanta el ritmo profesional.

Triatlón

Igor Bellido llega con el cartel de campeón mundial júnior. España es potencia en triatlón, por lo que la exigencia es inmediata: en 2026 el objetivo es sumar experiencias de calidad en las Series Mundiales y aprender a correr con los mejores cuando el guion de carrera se rompe.

Otros deportes

Daniel Berzosa (tenis de mesa) rompe barreras compitiendo en un deporte dominado por Asia. Neus Ballester (vela 470 mixto) construye su carrera olímpica desde la regularidad y la lectura del mar. Isabel Piralkova (waterpolo) aporta brazo y carácter a una selección que es referencia mundial.

En gimnasia, Sergio Kovacs (artística) y Marina Cortelles (rítmica) tienen el desafío de transformar potencial en rutinas repetibles bajo presión. En escalada, Geila Macià debe adaptar su éxito juvenil al circuito senior, donde el margen de error es mínimo. Y en taekwondo, Adriana Cerezo llega con la experiencia de París y el reto de convertirla en madurez competitiva: ganar combates cerrados cuando el cuerpo ya no va sobrado.

El 2026 será el termómetro de esta generación. Cada resultado, cada marca, cada victoria acercará o alejará a estos 26 nombres de Los Ángeles 2028. España tiene talento, tiene profundidad. Ahora toca demostrarlo.