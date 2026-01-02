García Boissier (30), deportista olímpico español, sobre las finanzas: "El ahorro sin inversión no sirve de nada"

Nicolás García Boissier, exsaltador olímpico de trampolín y hoy asesor financiero, se ha convertido en una de las voces más singulares en España a la hora de unir deporte de élite e inversión. Desde sus redes sociales lanza un mensaje que resume toda su filosofía: "El ahorro sin inversión no sirve de nada".

Nicolás García Boissier (Las Palmas de Gran Canaria, 1995) fue uno de los grandes nombres de los saltos españoles antes de dar el salto definitivo al mundo de las finanzas. Olímpico en Tokio y habitual en Europeos y Mundiales, compaginó durante años entrenamientos y competiciones con su formación académica hasta reconvertirse en asesor financiero y gestor patrimonial.

En la actualidad firma como "NGB Patrimonio" en redes y trabaja ayudando a particulares -muchos de ellos deportistas- a entender mejor sus finanzas personales, la inversión y la importancia de planificar a largo plazo. Es, en la práctica, el ejemplo del deportista que traslada la disciplina del alto rendimiento al control del dinero.

Su eje central es claro: "El ahorro sin inversión no sirve de nada. Te lo explico. Soy Nicolás García Boissier, exdeportista olímpico y ahora asesor financiero". Con esa frase arranca uno de sus vídeos virales, donde explica que dejar el dinero parado en la cuenta solo garantiza perder poder adquisitivo con la inflación.

En otro contenido lanza un ejemplo muy sencillo: "Ganas 500 € (un 50% de rentabilidad sobre tu dinero)" para ilustrar cómo cantidades aparentemente pequeñas pueden crecer si se invierten con criterio. Y resume su enfoque con otra idea fuerza: la misma disciplina que le llevó a unos Juegos Olímpicos es la que utiliza para estudiar productos financieros antes de recomendarlos.

Nico García y Adrián García Boissier

García Boissier insiste en que los deportistas, más que nadie, necesitan entender de dinero, porque su carrera es corta y muy concentrada en el tiempo. El pico de ingresos llega en pocos años y, si no se invierte, ese dinero se evapora en estilo de vida y gastos recurrentes.

Por eso, muchos de sus mensajes van dirigidos a gente joven que empieza a ganar más de lo normal, un perfil muy parecido al del deportista de élite. Habla de poner "el dinero a trabajar", de no confundir bolsa con casino y de asumir riesgo solo en aquello que se entiende.

Deportista olímpico

Antes de convertirse en asesor financiero, García Boissier fue referente español en saltos de trampolín y plataforma, acumulando títulos nacionales y presencias en grandes campeonatos internacionales.

Representó a España en los Juegos Olímpicos y en varias citas europeas, formando parte del pequeño grupo de deportistas que han llevado los saltos canarios al máximo nivel.

Criado en Las Palmas y formado en clubes de la isla, su carrera deportiva se construyó sobre la constancia, la técnica y la capacidad de competir bajo presión. Es precisamente esa experiencia en la élite la que hoy reivindica como base de su segunda vida profesional: la de ayudar a otros a que su dinero salte igual de bien que él lo hizo desde el trampolín.