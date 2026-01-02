Chris Pronger (51), leyenda del hockey sobre hielo, sobre las finanzas: "Más del 50% de los deportistas tiene problemas tras retirarse"

Chris Pronger, leyenda de la NHL y miembro del Salón de la Fama, se ha convertido en una de las voces más duras y sinceras cuando habla de dinero, salarios y ruina financiera entre los deportistas profesionales.

Su frase más contundente resume el problema: "Mi intuición es que más del 50% de los deportistas profesionales tiene problemas financieros en la retirada".

Chris Pronger, defensa canadiense, jugó 20 temporadas en la NHL y fue durante años uno de los jugadores mejor pagados de la liga. Campeón de la Stanley Cup con los Anaheim Ducks y ganador del Trofeo Hart y del Norris, está considerado uno de los grandes defensas de su generación.

Tras su retirada, Pronger ha trabajado en distintos roles ejecutivos y se ha dedicado también a hablar de finanzas, planificación y educación económica para deportistas. Desde esa experiencia combina la visión del jugador que ha ganado mucho dinero con la del profesional que ha visto de cerca cómo se pierde.

En su famoso hilo sobre dinero, Pronger no se esconde: "Mi intuición es que más del 50% de los deportistas profesionales tiene problemas financieros en la retirada". Lo atribuye a una mezcla explosiva de desconocimiento, mala educación financiera, presión del entorno y una ventana de ingresos muy corta.

Chris Pronger, en una imagen de archivo NHL

También deja claro que el salario que se publica no es el dinero real que se queda el jugador: "Cuando debuté muchos jugadores ganaban unos 300.000 dólares. Hoy el salario medio en la NHL está en torno a los 2 millones". Pero, añade, con ese sueldo "entre un 39% y un 56% se va en impuestos, más las comisiones de agentes (3-5%), el escrow y muchas otras cosas".

Dinero, gastos y trampas

Pronger calcula que un deportista puede gastarse "fácilmente 20.000 dólares al mes" entre vivienda cerca del pabellón, entrenador, nutricionista, viajes y estilo de vida. Y recuerda que la carrera media en la NHL son apenas cuatro temporadas, lo que deja a muchos con "2-3 millones de dólares de ahorro" y unos hábitos de gasto muy elevados.

Su hilo está lleno de advertencias: cuenta el caso de un jugador que se gastó "1 millón de dólares en un club de striptease" y otro que, tras un bonus de 2 millones, compró coches y una casa sin reservar dinero para impuestos, hasta que "llamó a la puerta el IRS".

También carga contra ciertos "asesores" y negocios opacos: "Si necesitan una respuesta ya, la respuesta es NO". Y alerta de que hay muchos profesionales "turbios" dispuestos a aprovecharse de atletas jóvenes que firman poderes sin entender nada.

Grandes contratos

El mensaje de Pronger es claro: los grandes contratos de la NHL crean la ilusión de riqueza infinita, pero la realidad financiera es mucho más ajustada. Entre impuestos, comisiones y un nivel de gasto desbocado, el margen para ahorrar e invertir puede ser mucho menor de lo que parece desde fuera.

Por eso insiste en que los jugadores deben entender sus números, preguntar, rodearse de asesores fiables y pensar en su vida después del último partido. Sus advertencias encajan de lleno en el debate sobre educación financiera en el deporte profesional: no basta con firmar contratos millonarios, hay que aprender a proteger ese dinero para que no se desvanezca al retirarse.

MVP de la NHL

Chris Pronger fue elegido en segunda posición del draft de 1993 y vistió las camisetas de Hartford Whalers, St. Louis Blues, Edmonton Oilers, Anaheim Ducks y Philadelphia Flyers. Ganó la Stanley Cup en 2007 con los Ducks, fue MVP de la NHL (Trofeo Hart), mejor defensa de la liga (Norris) y campeón olímpico con Canadá.

Su carrera terminó marcada por las lesiones, pero su influencia se mantiene tanto en el hielo como fuera de él. Hoy, su voz se ha convertido en una referencia incómoda pero necesaria cuando se habla de dinero, finanzas y futuro económico en el deporte profesional