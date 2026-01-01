Qué tiempo hicieron Borja Carabante y Alberto Tomé en la en la San Silvestre Vallecana 2025

Absolutamente nadie se quiere perder cada año la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana. Ni siquiera las autoridades políticas que también en la edición de 2025 se lanzaron a la calle para disfrutar de los 10 kilómetros del recorrido por las calles de Madrid.

Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, fue uno de los que no se quiso perder la gran fiesta del atletismo en la capital de España.

Carabante cambió los zapatos por las zapatillas en la noche del 31 para situarse en el cajón de salida y llegar a la meta del estadio del Vallecas.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid disfrutó en el 10K y completó la prueba con un tiempo total de 1 hora y 35 segundos. A punto estuvo de bajar de la hora de carrera gracias a su ritmo de 6:03 el kilómetro.

Otro que también se ató las zapatillas de correr esta pasada Nochevieja fue Alberto Tomé. El Director General de Deportes de la Comunidad de Madrid no podía faltar a esta importante cita y se unió a las decenas de miles de corredores en la prueba popular.

Tomé logró cruzar la meta de Vallecas con un buen crono de 50 minutos y 27 segundos. Un ritmo de 5:02 el kilómetro con el que disfrutó de los 10.000 metros de esta Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana.

Otro éxito rotundo

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana 2025 volvió a ser un éxito completo el día de Nochevieja. Unos 42.000 corredores se citaron en las diferentes pruebas y categorías para protagonizar una fiesta absoluta del atletismo.

En la prueba internacional Marta García hizo historia consiguiendo su segundo triunfo consecutivo. Con 31:11, la leonesa se impuso en la categoría femenina y revalidó el título logrado el año pasado, algo que no sucedía desde que en 2002 y 2003 lo hiciera Marta Domínguez.

En la categoría masculina, por su parte, Kamworor cumplió con los pronósticos y entró triunfante en la meta del estadio de Vallecas. Con 27:40 como espectacular crono, el keniano se impuso a Jesús Ramos.