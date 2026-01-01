De la A de Atenas a la Z de Zverev: el abecedario que dibuja el 2026 deportivo

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se saludan antes de comenzar la final de Roland Garros Reuters

No van a faltar personajes, momentos clave y citas imprescindibles en 2026. De enero a diciembre, el calendario deportivo irá decorando las diferentes épocas del año con grandes gestas y momentos imborrables.

El Mundial de fútbol del próximo verano aparece como una de las grandes citas que nadie querrá perderse. La posibilidad de que España gane su segunda estrella está sobre la mesa, pero no será sencillo en la Copa del Mundo más grande de todos los tiempos.

El posible quinto Tour de Francia de Tadej Pogacar, el estreno de Madring en el Mundial de Fórmula 1, las situaciones tan delicadas de Xabi Alonso o Vinicius en el Real Madrid, o la incógnita de Carlos Alcaraz tras romper con Ferrero, son tan sólo algunos de los nombres propios que ilusionan en 2026.

Lamine Yamal, junto a Mbappé en un España - Francia. EFE

Atenas

La capital griega se convertirá 19 años después en el epicentro del baloncesto europeo. El OAKA acogerá la siempre esperada Final Four de la que saldrá el nuevo campeón de Europa, en lo que será el regreso de esta cita a su suelo natural tras la celebración en Abu Dabi de la pasada temporada.

Bernabéu

El estadio madridista seguirá cogiendo vuelo en este 2026 después de haber vivido un año sensacional. En 2025 se consolidó como un lugar perfecto para organizar eventos de todo tipo, con el éxtasis del partido de la NFL. La asignatura pendiente en la que ya trabaja el Real Madrid está en solucionar el problema del ruido con los conciertos.

Carlos Alcaraz

Este va a ser un año clave para el tenista murciano. Será la temporada en la que se mire con lupa cada actuación después de separarse de Juan Carlos Ferrero. Su principal objetivo es el de adjudicarse el Open de Australia para así tener los cuatro Grand Slams en su palmarés.

Dopaje

La oleada de casos que ha azotado los últimos meses de 2025 ha vuelto a poner en tela de juicio la limpieza de la élite. Como en una vuelta a los viejos tiempos, el deporte vuelve a tener una deuda pendiente para limpiar su nombre entre tanto avance científico.

Estados Unidos, México y Canadá

El Mundial del próximo verano va a ser, sin lugar a dudas, uno de los grandes acontecimientos del año. Estados Unidos, México y Canadá acogen la cita mundialista con más selecciones de la historia en la que España parte como una de las grandes favoritas.

Fernando Alonso

Se antoja como una temporada clave para Fernando Alonso. Los grandes cambios que experimentará la Fórmula 1 el año que viene relanzan las ilusiones de que el piloto asturiano pueda volver a sacar todo su potencial y pelear por grandes cotas en 2026. ¿El año de la 33?

Fernando Alonso, en el GP de Gran Bretaña Aston Martin

Giannis Antetokounmpo

El jugador griego seguirá siendo uno de los grandes nombres a tener en cuenta en la NBA este año. Una de las estrellas del momento, buscará su segundo anillo con los Bucks gracias a la madurez que le dan ya sus 31 años.

Haaland, Erling

El noruego es un goleador incansable y quiere seguir consagrándose como uno de los mejores artilleros de todos los tiempos. Como si fuera un robot, acude puntualmente a su cita con el gol y lidera los éxitos del Manchester City. Volverá a competir contra Mbappé y Harry Kane por la Bota de Oro.

Ilia Topuria

El luchador apunta a ser uno de los grandes nombres de 2026 dados los ambiciosos retos que se plantea. La búsqueda de la triple corona por su ascenso a wélter y ser el foco principal de una velada en el Santiago Bernabéu copan sus ansias deportivas en un momento personal complicado.

Jannik Sinner

Todo apunta a que el tenista italiano protagonizará otro duelo intenso con Carlos Alcaraz en 2026. La confirmación de una nueva rivalidad que puede copar los próximos años del tenis mundial, y el año para el italiano de dejar atrás su mancha por el positivo por dopaje que arrojó en 2025.

Kylian Mbappé

Después de un 2025 histórico con la camiseta del Real Madrid, el francés no quiere detenerse. Líder y guía absoluto del equipo blanco, si sigue al nivel actual en 2026 es el claro aspirante a conseguir el Balón de Oro. Además, tendrá el Mundial en verano.

Mbappé celebra el gol marcado ante el Sevilla. Reuters

Lando Norris

El británico consiguió romper la tiranía de Max Verstappen en la Fórmula 1, así que en 2026 defenderá el título mundial. Terminó 'pidiendo la hora', y los cambios que se avecinan en la F1 no le hacen partir como el gran favorito pese a su corona.

Madring

La Fórmula 1 estrenará en 2026 el trazado de Madring después de tanta expectación. Del 11 al 13 de septiembre, los ojos del mundo de motor se fijarán única y exclusivamente en este novedoso circuito de la capital de España.

NBA Europa

Este 2026 será el año en el que el proyecto de la NBA en Europa avance y se consolide definitivamente. Con el trabajo previo realizado, en los primeros compases del año se recibirán las primeras propuestas, y poco a poco se irá desvelando el dibujo de esta competición que quiere ver la luz en 2027.

Open de Australia

Siempre es una especie de pistoletazo de salida para los grandes eventos deportivos de cada año. El 12 de enero las mejores raquetas estrenarán el 2026 a lo grande, y Carlos Alcaraz espera poder conquistar allí su primer título para hacerse con el póquer de Grand Slams.

Pogacar, Tadej

El año en el que una de las grandes figuras actuales del deporte quiere seguir haciendo historia. El gran reto del esloveno será ganar su quinto Tour de Francia y entrar en el selecto club de Hinault, Merckx, Anquetil e Induráin, pero también aspirará a conseguir su tercer Mundial consecutivo.

Qatar

El dinero de los petrodólares seguirá teniendo mucho peso en el panorama deportivo un año más. Una muestra de ello es que Qatar mantiene en 2026 los Grandes Premios de MotoGP y Fórmula 1, mientras que el país asiático albergará otros grandes eventos de tenis, atletismo o gimnasia, entre otros deportes.

Rahm, Jon

El 2025 del golfista español fue amargo. Se proclamó campeón de la liga regular del LIV Golf, pero cerró el año sin ningún triunfo. Incapaz de ganar ningún torneo más allá de la Ryder Cup, el de Barrika quiere volver a levantar los brazos.

Sergio Scariolo

Le ha costado aterrizar de nuevo en el Real Madrid, pero poco a poco parece que el equipo blanco va pareciéndose a lo que el entrenador quiere. El italiano busca consolidarse en este 2026 con fuerza y despejar cualquier tipo de duda sobre su proyecto.

Sergio Scariolo, en el banquillo del Real Madrid. EFE

Tour de Francia

Como cada año, el Tour de Francia será uno de los eventos deportivos más seguidos del año. De nuevo con el duelo Pogacar-Vingegaard como gran reclamo, en esta ocasión el esloveno puede hacer historia y conquistar su quinto entorchado.

UEFA

No corren tiempos sencillos para el máximo rector del fútbol europeo y su presidente, Aleksander Ceferin. Con la amenaza de la multimillonaria demanda impuesta por el Real Madrid y A22 por la Superliga, el mandato de Ceferin siempre ha estado rodeado de polémicas y acusaciones de corrupción y falsificación.

Vinicius

Este 2026 se antoja como un año clave para el futbolista brasileño. En el ojo del huracán por sus actitudes y bajo rendimiento deportivo, parte de la afición madridista ha disparado contra él. Tendrá que reivindicarse y acercarse a aquella versión que estuvo a punto de ganar el Balón de Oro, o por el contrario, con la renovación estancada, podría sonar cada vez con más fuerza la opción de una posible salida del Real Madrid.

Wolff, Toto

En 2026 Toto Wolff se juega liderar a Mercedes en el mayor cambio técnico de la F1 reciente, acertar con el motor y el chasis, y gestionar la presión de quienes dan al equipo como favorito por defecto.

Xabi Alonso

El tolosarra empezará el 2026 viviendo una situación límite en el banquillo del Real Madrid. Con constantes rumores sobre su destitución, Xabi Alonso buscará reconducir una situación muy complicada y evitar así el que sería el fracaso de un nuevo proyecto deportivo.

Xabi Alonso, en rueda de prensa con el Real Madrid EFE

Yamal, Lamine

El futbolista del Barça quiere seguir consagrándose como uno de los grandes talentos del presente y del futuro. Con el Mundial como uno de sus grandes objetivos en verano, tratará de elevar su rendimiento para volver a postularse como posible ganador del Balón de Oro.

Zverev, Alexander

El tenista alemán es un eterno aspirante a conseguir un Grand Slam. Jugador de mucha calidad y siempre dentro de los mejores en el ranking, su palmarés está huérfano todavía de algún grande, así que el 2026 se presenta como una nueva oportunidad para él de romper este maleficio.