12 meses que marcarán el fin de una generación: de Alonso a Djokovic o LeBron, mitos que se plantearán su futuro en 2026

El calendario de 2026 se presenta como un punto de inflexión histórico para el deporte mundial.

Mientras sus compañeros de generación ya han colgado las botas, la raqueta o el casco, figuras como Fernando Alonso, Novak Djokovic y LeBron James apuran los últimos cartuchos de carreras que han redefinido sus disciplinas.

El año que comienza será decisivo para estos titanes que se resisten a aceptar que el tiempo es el único rival invencible.

La última apuesta de Alonso

A los 44 años, Fernando Alonso encara 2026 con una mezcla de realismo y ambición desmedida. El asturiano, que disputará su temporada número 22 en Fórmula 1, ha colocado todas sus fichas en el cambio reglamentario más profundo de la última década.

La llegada de Adrian Newey a Aston Martin y el nuevo reglamento técnico representan, posiblemente, su última oportunidad real de pelear por un tercer campeonato mundial que se le resiste desde 2006.

No es optimismo infundado: Aston Martin dispondrá del 100% del tiempo en el túnel de viento durante 2026, una ventaja que podría resultar crucial en la adaptación a los nuevos monoplazas. Sin embargo, los cambios en la unidad de potencia presentan incertidumbres, con algunos expertos señalando que el motor Honda que equipa al equipo británico podría salir perdiendo frente a Mercedes.

Fernando Alonso, en el paddock de Fórmula 1 Reuters

La generación de Alonso ya ha dicho adiós. Sus contemporáneos -Michael Schumacher se retiró en 2012, Juan Pablo Montoya abandonó la élite hace más de una década- observan desde la barrera cómo el español desafía las leyes biológicas del automovilismo.

Pero la realidad se impone: 2026 será probablemente su penúltima temporada en activo, y su rendimiento en ella determinará si merece la pena continuar en 2027 o si es momento de cerrar un legado que ya es inmortal.

Djokovic y el horizonte de Los Ángeles

El tenis masculino vive una transición menos traumática gracias a la resistencia sobrehumana de Novak Djokovic. Con 38 años recién cumplidos, el serbio ha dejado claro que su objetivo no es retirarse en 2026, sino alargar su carrera hasta los Los Ángeles 2028.

"Quiero terminar mi carrera en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, envuelto en la bandera de Serbia", reiteró tras su título número 100 en Atenas.

Sin embargo, 2025 expuso las grietas del campeón: un balance de 12-7 en los primeros meses y eliminaciones prematuras en torneos que antes dominaba. "Debo decir que es una nueva realidad para mí. Intentar ganar un par de partidos, sin pensar en llegar lejos en el torneo", admitió en Madrid.

Cerró el año con apenas dos títulos -Ginebra y Atenas-, quedando lejos del dominio de Carlos Alcaraz (8 títulos) y Jannik Sinner (6 títulos). Aun así, su récord de 411 victorias en Masters 1.000 y su capacidad para seguir compitiendo en semifinales de Grand Slam demuestran que su calidad técnica permanece intacta.

A diferencia de Djokovic, sus eternos rivales optaron por otras salidas. Rafa Nadal se despidió en la Copa Davis de noviembre de 2024 a los 38 años, dejando un vacío insalvable en la tierra batida.

Novak Djokovic, en la final del ATP 250 de Atenas Reuters

Roger Federer había colgado la raqueta en 2022 con 41 años, en un emotivo partido de dobles junto a su mayor rival, el propio Nadal. Stan Wawrinka, otro miembro destacado de aquella generación dorada, confirmó que 2026 será su última temporada.

Djokovic se queda solo en la trinchera, decidido a exprimir cada gramo de talento hasta que su cuerpo diga basta.

El número 23 en la temporada 23

En baloncesto, LeBron James ha convertido la longevidad en un arte. A sus 41 años, el alero disputa la temporada 2025/26 con Los Angeles Lakers tras superar una lesión en el nervio ciático que le marginó de los primeros 14 partidos.

Su regreso en noviembre fue histórico: se convirtió en el primer jugador en disputar 23 temporadas en la NBA, superando a Vince Carter.

Los Lakers, reforzados con Luka Doncic y Marcus Smart, aspiran al título en 2026, aunque la continuidad de James más allá de junio es una incógnita.

Su contrato expira en verano y, aunque mantiene un nivel envidiable -promedios de dobles dígitos en puntos y asistencias-, su futuro dependerá tanto de sus deseos personales como de la oferta que le haga el equipo angelino.

Contemporáneos suyos como Tim Duncan, Kobe Bryant o Dwyane Wade se retiraron hace años. Tom Brady, la otra gran leyenda de su generación en el deporte estadounidense, abandonó la NFL en 2023 con 45 años y siete anillos de Super Bowl.

LeBron James, con Los Angeles Lakers Reuters

LeBron, en cambio, sigue desafiando la biología: es el máximo anotador histórico de la NBA, el jugador con más minutos entre temporada regular y playoffs, y el único en ganar el MVP de las Finales con tres equipos distintos.

Otras leyendas en la encrucijada

La lista de iconos que enfrentan decisiones cruciales en 2026 no termina ahí. Cristiano Ronaldo, a sus 40 años, ha confirmado que el Mundial 2026 será su sexto y último torneo con Portugal, aunque no descarta continuar en Al Nassr hasta 2027.

El portugués persigue dos objetivos casi imposibles: levantar la Copa del Mundo que se le resiste y alcanzar los 1.000 goles oficiales, marca que ningún futbolista ha logrado.

Lionel Messi, por su parte, renovó con Inter Miami hasta 2028 y disputará el Mundial con Argentina como campeón defensor. A diferencia de su eterno rival, el argentino ha encontrado un equilibrio entre competitividad y calidad de vida en Miami, donde estrenará estadio en abril de 2026.

En Fórmula 1, Lewis Hamilton encara su segunda temporada con Ferrari con la presión de demostrar que su fichaje no fue un error. El británico, que hará 41 años en enero, busca su octavo título mundial, aunque su rendimiento irregular en 2025 generó dudas sobre su capacidad para competir al máximo nivel.

El peso del adiós

Lo que hace especial a 2026 no es solo que estas leyendas sigan compitiendo, sino que lo hagan prácticamente solas. Sus generaciones han desfilado ya hacia el retiro: Serena Williams se despidió en 2022 tras 23 Grand Slams, Valentino Rossi cerró su carrera en MotoGP en 2021 con nueve títulos mundiales, Zlatan Ibrahimovic colgó las botas en 2023 con 41 años, y Andy Murray puso fin a su etapa como jugador en París 2024 antes de ejercer brevemente como entrenador de Djokovic.

Todos ellos entendieron que había llegado el momento. Los que siguen en activo caminan sobre el filo de la navaja: un año más puede significar la gloria definitiva o el riesgo de empañar legados inmaculados. En 2026 sabremos qué lado de la historia eligen.