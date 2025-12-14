John Cena, el héroe de una generación, se retira de la WWE tras 23 años de carrera y 17 campeonatos mundiales

John Cena levanta los títulos mundiales de la WWE durante su despedida en el ring WWE

El Capital One Arena de Washington D.C. fue testigo este sábado 13 de diciembre de un momento histórico que marcará para siempre los anales del wrestling profesional: la última pelea de John Cena. Tras más de dos décadas en la WWE, el ícono estadounidense cerró su carrera en el ring de una manera inesperada, cayendo derrotado ante Gunther en Saturday Night's Main Event.

La batalla fue épica en su concepción y ejecución. Gunther, conocido como 'The Ring General', dominó gran parte del enfrentamiento con su brutal estilo basado en potentes golpes al pecho. Cena respondió con la ferocidad que lo caracterizó durante toda su carrera, ejecutando su movimiento insignia, el Attitude Adjustment.

Sin embargo, el luchador austriaco demostró por qué es una de las fuerzas más dominantes de la actualidad, aplicando repetidamente su llave de sumisión hasta que Cena finalmente se rindió. La rareza de este resultado subrayó la magnitud del momento: pocas veces en su carrera el veterano había sido sometido de esta manera.

It's over.



Gunther taps out John Cena. pic.twitter.com/0O2lTpl3p1 — WWE (@WWE) December 14, 2025

Lo que siguió al término de la pelea fue una explosión de emotividad contenida durante meses. La multitud, inicialmente decepcionada por el resultado, pronto comprendió el simbolismo detrás de la derrota.

Las superestrellas actuales, incluidos los campeones Cody Rhodes y CM Punk, y leyendas del wrestling como The Undertaker, Shawn Michaels y Kurt Angle salieron al ring para rendir homenaje. Las cámaras capturaron a Cena visiblemente conmovido mientras recibía los aplausos de una multitud que, durante años, lo había cuestionado pero que ahora lo reverenciaba sin reservas.

En un acto simbólico, Cena se quitó sus icónicas zapatillas en el centro del ring y ofreció su último saludo militar mientras la multitud coraba su nombre. Fue el cierre perfecto para un hombre que siempre se definió por su compromiso con el trabajo duro, la lealtad y el respeto, pilares de su filosofía tanto dentro como fuera del cuadrilátero.

El tour de retirada

Este final fue el punto culminante de un 2025 que Cena dedicó íntegramente a su despedida. El recorrido comenzó a principios de año en el Royal Rumble y lo llevó a través de eventos estelares como Elimination Chamber y WrestleMania 41.

En Las Vegas, en la segunda noche de la mayor festividad del wrestling, Cena capturó el Campeonato Indiscutible de la WWE en una victoria sobre Cody Rhodes que lo proyectó a la historia como el luchador con más reinados mundiales de todos los tiempos, sumando su decimoséptimo título mundial.

John Cena, junto a The Rock, en su memorable cambio a villano en Elimination Chamber 2025 WWE

Lo notable fue que Cena realizó esta última campaña bajo una nueva perspectiva, adoptando por primera vez un personaje villano tras dos décadas como figura heroica. Se alió con The Rock y criticó ferozmente a los aficionados por cómo lo habían tratado durante sus años de apogeo, prometiendo "arruinar" el wrestling mediante su retirada como campeón.

Esta transformación narrativa permitió a la WWE contar una historia de redención y autocuestionamiento que resonó profundamente con segmentos de la audiencia que lo habían criticado históricamente.

El legado de John Cena

La decisión de retirarse en 2025 fue personal y reflexiva. A los 48 años, Cena había declarado públicamente que su cuerpo "estaba gritando para cerrar el capítulo".

Tras dos décadas soportando el castigo físico del wrestling profesional, con múltiples cirugías en el cuello, pectoral y tríceps, eligió abandonar el ring mientras aún podía hacerlo con dignidad, estableciendo un precedente raramente seguido en esta industria.

El legado que Cena deja trasciende sus 17 campeonatos mundiales, aunque esta cifra por sí sola lo ubica en la conversación de los más grandes de todos los tiempos.

Su impacto alcanzó dimensiones inimaginables en Hollywood, donde construye una carrera actoral que lo posicionó como estrella de cine de primer nivel sin abandonar completamente sus raíces en la WWE. Películas como 'Barbie' y la serie 'Peacemaker' demostraron su versátil talento más allá del cuadrilátero.

Pero quizás su contribución más perdurable radica en su trabajo con la Fundación Make-A-Wish, donde estableció un récord mundial al conceder más de 650 deseos a niños enfermos, un logro que ninguna otra personalidad ha alcanzado. Este compromiso humanitario definió su carácter tanto como sus victorias en el ring.

John Cena se retira no solo como una leyenda del wrestling, sino como un ícono generacional que demostró que los héroes de ficción pueden existir en el mundo real, que la vulnerabilidad puede coexistir con la fortaleza y que verdaderamente, nunca hay que darse por vencido.