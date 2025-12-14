Javier Carrasco y un cuerpo a prueba de bombas en el fútbol americano: "Si estás dolorido, te jodes, te levantas y sigues"

Javier Carrasco, jugador de los Madrid Bravos, con la camiseta negra, placa a un rival.

En la bibliografía del fútbol americano español aparecerá para siempre el nombre de los hermanos Carrasco. Javier y Carlos, por orden de mayor a menor de edad, son dos de los jugadores más reputados a nivel nacional que cuentan, además, con una dilatada trayectoria internacional.

Javier Carrasco (Madrid, 1995) domina la posición de linebacker en los Madrid Bravos, mismo equipo en el que milita su hermano Carlos. Loco por este deporte desde pequeño por "querer hacer lo que hacía papá", también es comentarista de fútbol americano en DAZN y atiende a EL ESPAÑOL para repasar su trayectoria y hacer balance del panorama actual.

Con una ingente experiencia a sus espaldas y miles de golpes recibidos en un cuerpo que ha aguantado de todo, Javier Carrasco ha jugado en España, Finlandia, Alemania o Austria, y puede presumir de haber sido campeón de liga en algunos de esos países.

Carlos Carrasco, a la izquierda, y Javier Carrasco, a la derecha.

¿Cuántos años llevas jugando al fútbol americano?

"Si lo contamos en años son 20, si lo contamos en temporadas estoy más cerca de las 30 que de las 20, porque ha habido muchos años en los que he hecho dos temporadas. Sí, llevo mucho".

Y antes de llegar a jugarlo, ¿cómo te aficionas al fútbol americano?

"Porque mi padre ya jugó en su momento en un equipo que se llamaba Madrid Panteras, y mi hermano y yo dijimos que queríamos hacer lo que hacía papá. Yo con 12 años y mi hermano con 10, empezamos a jugar al fútbol americano.

Éramos demasiado grandes para nuestra edad, y nos dieron permiso para jugar la liga júnior, siendo todavía técnicamente no aptos por edad, pero por tamaño sí cubríamos.

Además, cuando llegaba la Super Bowl, en nuestra casa habia una norma. Mi madre podría trabajar, mi padre podría trabajar, pero siempre ese lunes de colegio, no íbamos. La Super Bowl en mi casa siempre ha sido sagrada"

Ha dicho que tiene a las espaldas más temporadas que años jugados, ¿por qué hace más de una temporada por año?

"En un momento de mi vida decidí que quería llevar el fútbol americano a otro nivel y no había otra manera que jugar fuera de España. Las ligas de fuera eran bastante mejores en su momento, como Alemania, Austria o Finlandia, y mi hermano y yo decidimos salir a jugar fuera en 2017.

Nos fuimos a Finlandia. Nos trataron muy mal, y el año siguiente nos fuimos de nuevo a Finlandia, pero al rival. Nos trataron muy mal allí, si hablabas en inglés o en otro idioma que no fuera el finés te miraban mal. También hubo muchos problemas con los impagos, y nos hartamos. De hecho, técnicamente no acabamos la temporada y nos fuimos un partido antes.

Javier Carrasco, en su etapa en los New Yorker Lions.

Fue tan mala la experiencia que nos pensamos mucho si volver a jugar o no de profesionales. Al año siguiente a mi hermano le llamaron del equipo rival, se les lesionó un linebacker y me llamaron también. Me fui, y a partir de ahí estuve en Finlandia al año siguiente en un equipo de segunda división. La ganamos y subimos a primera, y a partir de ahi me fui a Alemania dos años, y a Polonia, donde también gané una liga".

Este mal trato, ¿fue muy pronto en su carrera deportiva?

"Técnicamente sí. Mi hermano y yo empezamos a jugar en 2008, y esto pasó 9 años después, en 2017. Yo tenía 18 o 19 años. Fue una experiencia un poco desagradable para dos chavales. Pero a nivel del fútbol, fue muy divertido, lo malo fue fuera del fútbol".

¿Cuál ha sido su trayectoria en España?

"Literalmente todos los años desde que empecé a jugar lo hice en Black Demons, con 18 años recién cumplidos me fui a Granada Lions. A partir de ahí seguí jugando en Black Demons, hice las dobles temporadas, después me fui a Barcelona Dragons el primer año que estuvo en la LF, aunque duré dos meses porque cogí covid y me tuve que ir. Luego, los siguientes años en Bravos.

Y en España, ¿qué escenario tiene el fútbol americano?

"Aquí todos somos españoles y nos llevamos todos bien porque entendemos que el carácter español es el que es. Hay gente que se calienta más rápido, y gente que no se calienta en absoluto. Pero nunca nos lo hemos llevado al plano personal.

Obviamente han existido rivalidades. Por ejemplo, mi hermano y yo que somos los hermanos Carrasco en Madrid, hay otros hermanos que están en Barcelona, que son los Brugnani, Cesare y Jordi, con los que en el campo nos llevábamos a matar, pero al jugar en la selección española los quiero como hermanos y los respeto muchísimo como personas y profesionales".

Más allá del mito, ¿cómo es realmente de duro el fútbol americano?

"Durísimo, durísimo. Mi hermano, que ha hecho lucha grecorromana, dice que la lucha es más dura que el fútbol americano a nivel de exigencia física. Pero a nivel de golpes físicos, no. Ahí el fútbol americano es el deporte que más me ha dolido en todos mis años de existencia.

Es por el hecho de que juegas con todo el cuerpo, juegas desde la cabeza hasta los pies. No vas a hacer una zancadilla porque eso es falta, pero a nivel de placaje yo le puedo rasurar los tobillos a alguien o pegarle en el pecho".

¿Cuál es la lesión más grave que ha tenido?

"No fue para tanto, hace dos años, el primer año que estuve en Bravos. Fue en el quinto o sexto partido de la temporada contra Frankfurt Galaxy, que me partieron la clavícula. A partir de ahí, tengo los dedos de las manos rotos, los meniscos hechos mierda... Pero nunca ha sido nada de decir: 'no puedo seguir'.

Ahí es donde se ve la diferencia entre el que juega al fútbol y un jugador de fútbol. A mi siempre me han educado en que o estas lesionado, o estás dolorido. Si estás lesionado, no puedes continuar físicamente, pero si estás dolorido, te jodes, te levantas y sigues.

La primera que nos inculcaba esto era mi madre. De toda la vida. Mi padre, como también jugó, sabía lo que duele este deporte y tampoco nos iba a decir mucho. Pero mi madre, si estabas dolorido, tira adelante".

¿Cómo es jugar siempre con molestias?

"Llegó un momento en que yo tenía el cuerpo tan dolorido, que me metía dos Enantyums antes de cada partido. Si no, no había manera de aguantar tres horas de partido a tanto nivel".

Usted es un ejemplo de que se puede ser profesional del fútbol americano

"Sí, pero lo que no puedes es vivir de esto. Se puede ser profesional. Cuando vas a jugar fuera te van a pagar bien, pero bien para poder vivir ahí cómodo. No va a ser lo suficiente como para ahorrar y volver a España con algo de colchón. Eso no va a pasar".

Y entonces, ¿en España se puede vivir de esto?

"No. De momento no. Es verdad que gracias a Bravos y al trabajo que están haciendo, cada vez más se está profesionalizando todo. Además, con el auge de las ligas nuevas europeas la gente se tiene que preparar más, y no le puedes exigir a una persona que se prepare 24 horas al día durante un año entero sin tener que compensarle.

Mi hermano y yo, por ejemplo, no éramos de los que más cobrábamos porque creíamos en el proyecto, y hay gente que cree en el proyecto pero que valora su tiempo, y cobra más. Los americanos y europeos no cuentan, cobran más de por sí".

Si tuvera que describir el punto en el que se encuentra ahora mismo el fútbol americano en España, ¿qué diría?

"Ahora mismo el panorama es de los mejores que puede haber. Ahora, cada vez más todo el mundo tiene un teléfono móvil y puede comprobar lo que está pasando en cualquier lugar. Además, la NFL está en auge ahora mismo en España porque se conoce más y hemos traído el primer partido de la NFL en la historia.

Eso, quieras que no tiene gancho. La gente que ya seguía la NFL ha pensado, a raíz del partido del Bernabéu, en dónde están los equipos de fútbol americano aquí en España. Está habiendo un auge tremendo también gracias al trabajo que está haciendo Bravos de branding y de marketing".

Y a la Selección, ¿qué presente y qué futuro le ve?

"Le veo un futuro hiper prometedor. Desde años atrás no teníamos tanto conocimiento y los que nos preparábamos físicamente era gente contada. Luego, con el paso de los años la gente se empezó a dar cuenta de que si quieres competir te tienes que preparar físicamente, y empezamos a tener un muy buen equipo a nivel nacional".