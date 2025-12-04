España desafía a Brasil en el mejor partido del mundo: el penúltimo paso para el primer Mundial de futsal femenino

Las jugadoras de la selección española femenina de fútbol sala celebran un gol en el Mundial RFEF

Llega el momento de la verdad. El instante tantas veces soñado por aquellas que pelearon durante los últimos años con tener un Mundial de verdad, no uno impostado.

La selección española femenina de fútbol sala disputa este viernes (13:30 horas) las semifinales del Mundial. Un acontecimiento histórico en el que Brasil será el rival a batir. Y qué rival.

La competición entra en esa fase a la que tan sólo consiguen llegar las mejores, las privilegiadas que tienen un don para jugar a esto del fútbol sala. Y no hay sorpresas. De las cuatro selecciones clasificadas a las puertas de la final, tres de ellas están en el podio del ranking mundial de FIFA.

El mejor partido

España se topa con Brasil en busca de la gran final, seguramente el peor rival posible. Dicen que para ser campeón del mundo siempre hay que ganar a todos, pero la mejor selección del mundo según el ranking de FIFA se convierte en el penúltimo escollo a superar antes de alcanzar la gloria.

No intimida esta condición de liderato de la selección brasileña, porque ese mismo ranking dice que España es la número 2 y que, por lo tanto, este es el mejor duelo que se puede ver actualmente en el fútbol sala femenino.

El combinado que dirige Clàudia Pons llega con la confianza necesaria para encarar una cita de altura. Intratables en lo que va de campeonato, las españolas cuentan por victoria los cuatro encuentros que han disputado hasta la fecha.

Superaron con una facilidad pasmosa la fase de grupos goleando a Tailandia, Colombia y Canadá. Un balance de 17 goles a favor y tan sólo tres en contra fue una carta de presentación más que solvente para llegar a los cuartos de final con garantías.

Allí, España se deshizo con una gran contundencia de Marruecos, una selección muy difícil de frenar por su estilo camaleónico. El 6-1 no dejó lugar a dudas, la Selección está lista para lo que venga.

Brasil, penúltimo obstáculo

Eso sí, todas son conscientes de que el decorado ante Brasil será muy diferente del que se ha visto hasta ahora. Llega la hora de la verdad, y a las semifinales ya sólo han llegado las mejores. La otra semifinal enfrenta a Portugal, número 3 en el ranking, y Argentina, número 6.

La trayectoria de Brasil en este Mundial es muy similar a la de España. Las brasileñas también golearon en la fase de grupos a Irán, Italia y Panamá, mientras que en cuartos de final no le dieron opción alguna a Japón (6-1). Ese ya fue un aviso serio.

Ahora se verá el mejor partido del Mundial en semifinales. Todo el mundo coincide en señalar que es una final anticipada, pero de este partido todavía no saldrá la selección campeona.

A ese último paso confía en llegar España. La ambición en el grupo es desmedida como se desprende de las últimas declaraciones de Clàudia Pons antes de los cuartos de final. "Somos inconformistas, quien juega un Mundial, lo hace para ganarlo", comentó la seleccionadora en EL ESPAÑOL.

La ilusión por ganar el primer Mundial oficial de la historia puede con todo. España pondrá toda la carne en el asador para dar el penúltimo paso y colarse en la final.