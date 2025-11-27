Cristiano Ronaldo se alía con Ilia Topuria como accionista de WOW FC, promotora española de MMA

WOW FC ha anunciado oficialmente que Cristiano Ronaldo, considerado uno de los atletas más influyentes y admirados a nivel mundial, se convertirá en accionista de la organización.

Este movimiento representa un punto de inflexión tanto para la compañía como para el futuro de las artes marciales mixtas en la esfera internacional. La entrada del astro del fútbol marca un momento transformador que podría redefinir el panorama del deporte de combate global.

La decisión de Ronaldo de unirse a WOW FC como accionista no es casual. El portugués ha enfatizado que las MMA encarnan valores fundamentales en su filosofía personal: disciplina, respeto, resiliencia y la persecución constante de la excelencia.

I’m excited to share some big news: I will become a shareholder of @wowfcmma! We share values I truly believe in - discipline, respect, resilience, and the constant pursuit of excellence.



WOW FC is building something unique and powerful, and I’m proud to join this project to… pic.twitter.com/mMP7HlBucc — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 27, 2025

"Las MMA representan valores en los que realmente creo. WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y me enorgullece unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación", señaló Ronaldo en un comunicado oficial.

Desde su fundación, WOW FC ha mantenido un compromiso inquebrantable con los principios que han definido la legendaria carrera del CR7: dedicación, esfuerzo y la búsqueda implacable de la excelencia.

Estos valores no solo son aspiracionales para la organización, sino que están profundamente arraigados en su cultura corporativa y deportiva. Esta alineación filosófica entre el jugador y la empresa sugiere que la asociación será mucho más que una mera inversión financiera.

Los números hablan por sí solos sobre el crecimiento exponencial de WOW FC. La organización ha experimentado un incremento en la asistencia a eventos superior al 400 % año tras año, consolidando su posición como una de las fuerzas emergentes más dinámicas en los deportes de combate.

Las ventas de entradas superan consistentemente los 5.000 espectadores por evento, mientras que la distribución internacional ha permitido que los combates de WOW lleguen a más de 170 países. Este alcance global posiciona a la organización como un jugador serio en la industria del entretenimiento deportivo.

Con la incorporación de Ronaldo, se espera que WOW FC acelere su expansión internacional, particularmente en mercados clave como Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y otras regiones estratégicas.

Su influencia trasciende el ámbito deportivo, extendiéndose hacia la cultura, la moda, el entretenimiento y la educación. "Cristiano Ronaldo es más que una superestrella global: es un símbolo de ambición, resiliencia y excelencia", declaró Arturo Guillén, presidente ejecutivo de WOW FC, subrayando la importancia histórica de este acuerdo.

Ronaldo se une a Ilia Topuria, doble campeón de la UFC y accionista de referencia de WOW FC, formando una alianza extraordinaria entre dos de los deportistas más influyentes de su generación.

Esta alianza no solo representa un fortalecimiento de la estructura accionarial de la organización, sino también una declaración de intenciones sobre la visión compartida de convertir las MMA en un movimiento cultural mainstream.

La organización también está explorando iniciativas innovadoras para profundizar la conexión entre aficionados y atletas, reflejando el compromiso histórico de Ronaldo de empoderar a los fanáticos.

Aunque aún están siendo evaluadas, estas iniciativas buscan democratizar el acceso al deporte y crear experiencias más significativas para las audiencias globales. Con el respaldo de una leyenda como Cristiano Ronaldo, WOW FC está posicionada para reescribir el futuro de las artes marciales mixtas a nivel mundial.