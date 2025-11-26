Cowboys - Chiefs en Acción de Gracias: el sueño de la NFL para petarla este día

La fiesta de Acción de Gracias (último jueves de noviembre) es probablemente la fecha más señalada de todas las festividades de Estados Unidos.

Si usted ha seguido cualquier sitcom americana en los últimos treinta años, desde 'Los Simpson' a 'Cómo Conocí a Vuestra Madre', seguro que está familiarizado con Acción de Gracias aunque nunca haya pisado Estados Unidos.

Decir Acción de Gracias es inevitablemente decir NFL y los Detroit Lions y los Dallas Cowboys jugando como locales ese día. El jueves en Dallas (22.25 hora española), el partido entre los Cowboys y los Chiefs aspira a reunir 43 millones de estadounidenses frente al televisor y convertirse en el partido de temporada regular más visto en la historia de la NFL.

La verdad es que el choque tiene todos los ingredientes para ser ‘must-watch-tv’ como dicen allí. Los Cowboys, después de una pretemporada marcada por la salida traumática de Micah Parsons, están vivos en la carrera por entrar en playoff y vienen de una remontada histórica contra los vigentes campeones, los Eagles, a los que remontaron un 0-21 y mantuvieron sin anotar 41 minutos.

Una de las historias de la fascinante temporada de los Cowboys está en la defensa.

Después de perder a Parsons y hasta reclutar a Quinnen Williams, los de Dallas eran la segunda peor defensa de toda la NFL en puntos encajados por partido y yardas concedidas. También estaban a la cola en yardas de carrera permitidas y turnovers provocados.

Desde el trade por el DT Williams, los Cowboys son la 17 en puntos permitidos, la séptima en yardas concedidas y la segunda en yardas de carrera. Además en sacks y turnovers también están en el top 10. Esto se une a un ataque que esencialmente ha podido hacer de todo casi desde el primer día de la temporada.

Según la estadística avanzada, el de Dallas es el quinto mejor ataque de la NFL en eficiencia. Pueden correr el balón, Dak Prescott está siendo el pasador y el líder que amerita su salario y en George Pickens, un rebotado de los Steelers, han encontrado una estrella y un jugador que cambia partidos.

Sus más de 1.000 yardas, y 8 touchdowns le ponen como una de las mayores armas de la NFL en 2025. Igual es pronto para decirlo y quizás haya llegado tarde, si es que efectivamente ha llegado, pero los Cowboys de 2025 parecen un equipo balanceado y seguro divertido de ver. Para entrar en playoff, esencialmente necesitan ganar todo.

La de los Chiefs de este año es una historia particular. El nuevo equipo de América está en su peor temporada desde que Patrick Mahomes es su quarterback y vienen de salvar su año el domingo pasado en una victoria en la prórroga contra los Colts.

Perdiendo 20-9 en el último cuarto, el trabajo de la defensa, que permitió menos de 30 yardas entre el periodo final y el tiempo extra, sujetó a un equipo que en ataque movió el balón con consistencia para obrar la remontada gracias a las carreras de Kareem Hunt y los pases de Mahomes a Rice y Worthy.

Esa imprescindible victoria fue el primer partido decidido por menos de una anotación que los Chiefs ganan esta temporada. Hasta ese desenlace, el equipo que había hecho del 'clutch time' su hábitat, era el peor de la NFL con 0-5. Un giro absolutamente completo, ya que en 2024 tuvieron un 11-0 en partidos resueltos por menos de una anotación, un récord histórico en la NFL.

Esta incapacidad para sacar adelante alguno de esos partidos los tiene contra las cuerdas, fuera de playoff a estas alturas por primera vez en la era Mahomes y con necesidad imperiosa de ganar en Acción de Gracias.

El escenario en el AT&T de Dallas está listo: Cowboys - Chiefs con todo Estados Unidos en la sobremesa del pavo de Acción de Gracias. El que aspira a ser el partido de temporada regular más visto en la historia de la NFL, lo tiene todo para ser un clásico.