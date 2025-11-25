España golea a Colombia y se gana el billete para los cuartos de final del Mundial de fútbol sala femenino

La selección española de fútbol sala femenino no deja lugar a dudas sobre sus aspiraciones en el primer Mundial de la historia organizado por la FIFA.

Con una exhibición de poderío ofensivo y solidez táctica, las de Claudia Pons arrollaron a Colombia por 5-1 en el PhilSports Arena de Pasig y sellaron su pase a la siguiente ronda con un partido de sobra en la fase de grupos.

Apenas había dado tiempo a los cerca de 1.500 espectadores a acomodarse en sus asientos cuando España ya mandaba en el marcador. Irene Samper, con poco más de un minuto en el cronómetro, recogió el balón en la frontal, se perfiló con una pisadita y soltó un disparo que se coló junto al poste. Un golazo que resumía las intenciones españolas: presión alta, circulación veloz y definición letal.

Colombia intentó reaccionar, pero la maquinaria roja estaba engrasada. Vane Sotelo amplió la renta en el minuto 6 tras una combinación por el carril izquierdo, y apenas 60 segundos después Antía Pérez firmaba el tercero con un remate a bocajarro que dejó sin opciones a la guardameta Allison Alves.

El conjunto cafetero, que había llegado al encuentro con la moral alta tras superar a Canadá en su debut, se vio completamente superado en los duelos y acumuló faltas a un ritmo alarmante.

El reglamento del fútbol sala castiga con un lanzamiento desde diez metros sin barrera la sexta falta de equipo en cada periodo, y Colombia pagó esa factura en el minuto 15. Sotelo asumió la responsabilidad y no perdonó: cuarto tanto y sentencia virtual antes del descanso. La delantera del Burela firmaba así un doblete que la consolida como una de las jugadoras más determinantes del torneo.

Tras el paso por vestuarios, España gestionó el encuentro con la autoridad de quien sabe que el trabajo está hecho. Claudia Pons aprovechó para dar minutos a todo el plantel y reservar piernas de cara a los compromisos venideros. Aun así, el quinto llegó por mediación de Irene Córdoba, que culminó una jugada colectiva.

Colombia salvó el honor con un tanto en propia puerta de la propia Córdoba, que desvió involuntariamente un saque de esquina de Merlín Salcedo. Un gol testimonial que no empañó la superioridad hispana pero que permitió a las sudamericanas marcharse del parqué con algo de recompensa a su esfuerzo.

España ata el primer puesto

Con este resultado, España suma pleno de victorias -cinco goles a Tailandia en el estreno y cinco más ante Colombia- y se asegura la primera plaza del Grupo B si evita una derrota abultada frente a Canadá en la última jornada. Colombia, por su parte, deberá medirse a Tailandia en un duelo decisivo por la segunda plaza que da acceso a cuartos.

El combinado español confirma su condición de máxima favorita en un certamen histórico. Triple campeona de Europa y número dos del ranking mundial, España ha demostrado en Manila que aspira a todo. En cuartos le espera previsiblemente el cruce con la ganadora del duelo entre Polonia y Marruecos, un escalón más en el camino hacia lo que sería la primera corona mundial del fútbol sala femenino.