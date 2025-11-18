El Bernabéu con el que soñó Florentino ya es una realidad: tras la NFL, el estadio quiere ser la capital mundial del deporte

Cuando los Miami Dolphins saltaron al césped del Santiago Bernabéu, no solo estaban disputando un partido de temporada regular. Estaban inaugurando una era. La de un estadio que ya no conoce fronteras, que no se limita a los domingos de fútbol, sino que aspira a ser el epicentro del entretenimiento deportivo global.

Roger Goodell, comisionado de la NFL, resumió perfectamente lo ocurrido cuando declaró tras el encuentro: "Hemos jugado en el, quizá, mejor estadio del mundo, el Bernabéu. Es seguro que la NFL va a volver aquí".

Casi 80.000 personas llenaron un recinto que, apenas unos días antes, había sido transformado para acoger un deporte completamente ajeno a su naturaleza futbolística. La prensa estadounidense, acostumbrada a los grandes coliseos de la NFL, no pudo ocultar su asombro.

Joe Pompliano, uno de los analistas deportivos más influyentes de Estados Unidos, fue categórico: "Es, sin duda, el mejor estadio internacional que ha tenido la NFL".

El veterano periodista Hal Habib, con más de 40 años cubriendo a los Dolphins, fue aún más contundente cuando un seguidor le preguntó si el Bernabéu estaba a la altura de los estadios estadounidenses: "La pregunta es si los estadios de Estados Unidos están a este nivel. He estado en algunos buenos, pero este es el mejor en el que he estado".

Incluso Victor Cruz, estrella de los New York Giants y campeón de la Super Bowl en 2012, se rindió ante el diseño del coliseo madridista: "Es increíble. Nunca había visto un estadio tan vertical. Está en medio de la ciudad. Es vertical, lo que significa que todos se sienten encima. Desearía que los estadios de fútbol americano fueran más como este. Es la mejor experiencia para los fans. Este estadio es increíble para un equipo increíble. Toma nota, NFL".

No fue solo una victoria estética. Fue la demostración palpable de que el proyecto más ambicioso de Florentino Pérez —un estadio funcional todos los días del año— ya no es una promesa, sino una realidad tangible. Y el fútbol americano ha sido solo el primero de muchos deportes que tocarán a la puerta del Bernabéu en los próximos años.

🤩 ¡El Bernabéu como nunca lo habías visto antes! pic.twitter.com/1biJTk9qrQ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 16, 2025

La NFL confirmó su regreso. Pero lo más revelador llegó de la boca de Jonathan Vilma, exlinebacker ganador de una Super Bowl: "Estar en Madrid significa todo. Vemos la asistencia, vemos a los fans, el interés... realmente lo estamos disfrutando. La ciudad es increíble. Lo hemos pasado muy bien aquí. Esperamos tener más partidos aquí, en la ciudad de Madrid".

Las palabras de Vilma no fueron mera cortesía diplomática. Fueron el reconocimiento explícito de que Madrid, y específicamente el Bernabéu, se ha ganado un lugar permanente en el calendario internacional de la liga más poderosa del deporte estadounidense.

La leyenda Dan Marino, mítico quarterback de los Dolphins presente en el estadio durante el encuentro, también dejó entrever el futuro: "Para nosotros jugar el primer partido aquí en Madrid... estoy seguro de que volveremos de nuevo. Estoy seguro de que la NFL volverá de nuevo después de esta semana y continuará expandiendo la liga aquí en Europa".

El mensaje es claro: Madrid no será una parada ocasional, sino un destino recurrente.

Eurobasket y Mundial, confirmados

Más allá del fútbol americano, el Bernabéu ya tiene otros compromisos confirmados que subrayan su dimensión multideportiva. En septiembre de 2029, el estadio acogerá el partido inaugural del Eurobasket con capacidad para hasta 80.000 personas, lo que supondría un récord histórico de asistencia en un partido de baloncesto FIBA.

La Federación Española de Baloncesto y el Real Madrid alcanzaron un acuerdo sin precedentes para ofrecer el estadio en esta ocasión especial, mientras que el resto del torneo se disputará en el Movistar Arena. Madrid será sede principal del campeonato europeo, con un impacto económico estimado de 270 millones de euros.

Un año después, en 2030, el Bernabéu será una de las once sedes españolas del Mundial de Fútbol que España organizará conjuntamente con Portugal y Marruecos. El estadio madridista es uno de los tres recintos candidatos para albergar la gran final mundialista el 21 de julio de 2030, junto al Camp Nou de Barcelona y el Hassan II de Casablanca.

Como uno de los estadios tecnológicamente más avanzados del mundo, el Bernabéu cuenta con el respaldo de la RFEF, que lo considera "la única opción real" por cumplir todas las exigencias técnicas de la FIFA.

El UFC España se calienta

Pero donde las posibilidades se vuelven más fascinantes es en los eventos que aún no están confirmados pero que cada vez suenan con más fuerza. La UFC en el Bernabéu ha dejado de ser una fantasía. Ilia Topuria, campeón de dos divisiones y figura número uno del ranking pound-for-pound, ha sido el principal impulsor de este proyecto.

Tras su victoria contra Charles Oliveira en junio, 'El Matador' fue contundente: "2026, Santiago Bernabéu, va a pasar, es inevitable".

Dana White, presidente de la UFC, ha confirmado en múltiples ocasiones su interés. La última este fin de semana, cuando tras el UFC 322 le preguntaron a qué destinos quería llevar uno de sus eventos: "España", dijo. En febrero de 2024, tras el triunfo de Topuria sobre Volkanovski, White preguntó específicamente por la capacidad y el techo retráctil del Bernabéu, mostrando su agrado por el estadio.

Aunque White ha mostrado históricamente preferencia por recintos más pequeños —como lo sería el Movistar Arena— para garantizar mejor visibilidad, la presión de Topuria y el interés en el mercado español podrían cambiar esta dinámica.

El Santiago Bernabéu, durante La Velada del Año IV en 2024 Raquel Alvarado La Velada del Año

El estadio ya demostró su capacidad para eventos de combate con La Velada del Año IV de Ibai Llanos en julio de 2024, que reunió a más de 85.000 personas en seis combates de boxeo entre celebridades, estableciendo un récord de asistencia para un evento de boxeo en España.

Aquella velada fue la prueba de fuego que demostró que el Bernabéu puede transformarse en un ring sin perder un ápice de espectacularidad.

NBA, exhibición de tenis...

La NBA también ha manifestado explícitamente su interés en jugar en el Bernabéu. Mark Tatum, vicecomisionado de la liga, visitó el estadio en octubre de 2023 y quedó impresionado: "He tenido la oportunidad de ver el nuevo Bernabéu y es increíble. Será un estadio de clase mundial. Si se dan las circunstancias, nos encantaría jugar allí".

Tatum comparó el Bernabéu con el O2 Arena de Londres, que ha albergado múltiples partidos de la NBA, sugiriendo que la liga considera al estadio como una opción tanto para partidos de exhibición como potencialmente para encuentros de temporada regular.

No haría falta demasiada promoción si se utiliza la figura de Luka Doncic para intentar llevar a Los Angeles Lakers al Bernabéu en un partido de exhibición. El esloveno, exjugador del Real Madrid y, sería un puente natural para este tipo de eventos.

Florentino Pérez le entrega la distinción de oro y brillantes a Luka Doncic antes del Real Madrid - Dallas Mavericks Reuters

El Real Madrid ya jugó contra los Mavericks —cuando Doncic estaba en sus filas— en octubre de 2023 en el Movistar Arena, encuentro que fue un éxito rotundo. El siguiente paso lógico sería trasladar estos encuentros al Bernabéu, especialmente ahora que el estadio cuenta con césped retráctil y capacidad para transformarse en cancha de baloncesto.

El tenis, otro de los grandes deportes globales, también ha mirado al Bernabéu con interés. Un partido de exhibición entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz ha sido una posibilidad ampliamente discutida desde 2021. Ambos tenistas, declarados madridistas, han expresado su disposición para jugar en el estadio.

El objetivo sería romper el récord mundial de asistencia a un partido de tenis: cincuenta y un mil novecientos cincuenta y cuatro espectadores logrados en el enfrentamiento entre Nadal y Federer en Ciudad del Cabo en 2020.

Con la retirada de Nadal hace un año, las posibilidades se han reducido, aunque podría celebrarse como evento de despedida o homenaje al tenista balear. En 2012, Nadal y Djokovic tuvieron agendada una exhibición en el Bernabéu, que nunca se llegó a disputar por una inoportuna lesión del manacorí.

Carlos Alcaraz y Florentino Pérez se fotografían en el Bernabéu Real Madrid

Incluso la posibilidad de una Super Bowl en Europa ha ganado fuerza tras el éxito del partido de temporada regular. Goodell declaró en febrero que no le sorprendería "en absoluto" que eso sucediera algún día. El año 2030 se ha mencionado como fecha objetivo para la primera Super Bowl fuera de Norteamérica. Madrid competiría con ciudades como Londres, Berlín o Ciudad de México.

El Bernabéu tiene ventajas significativas: infraestructura de primer nivel, techo retráctil para garantizar condiciones climáticas óptimas, y la experiencia organizativa de Madrid en grandes eventos. Brett Gosper, director de NFL Europa, subrayó que "no nos gusta llegar a un mercado y desaparecer", sugiriendo una presencia continua en España que podría escalar hasta una Super Bowl en la próxima década.

El sueño cumplido

Detrás de todo esto está la visión empresarial de Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid no reformó el Bernabéu para tener un estadio bonito los fines de semana. Su objetivo era crear un complejo deportivo y de entretenimiento operativo 365 días al año.

20 o 25 partidos de fútbol del Real Madrid por temporada son insuficientes para un estadio de 80.000 personas. El club tiene como objetivo albergar 200 eventos anuales, incluyendo conciertos, convenciones, eventos corporativos y competiciones deportivas internacionales de diversos deportes.

La multifuncionalidad es la clave: el césped retráctil permite transformaciones rápidas del espacio, el techo retráctil garantiza condiciones óptimas independientemente del clima, y el marcador de 360 grados y sistema de sonido de última generación lo convierten en uno de los estadios tecnológicamente más avanzados del mundo.

Con proyecciones de alcanzar entre 400 y 440 de euros anuales en ingresos por el estadio, cada evento deportivo adicional refuerza la estrategia del Real Madrid de liderar globalmente no solo en el fútbol, sino en la industria del entretenimiento deportivo.

El Bernabéu que soñó Florentino Pérez ya no es un proyecto a futuro. Es una realidad que late cada día con más fuerza, que ha conquistado a la NFL, que seduce a la UFC, que espera a la NBA y que aspira a la Super Bowl. Es un estadio que ya no conoce límites ni fronteras deportivas. Y lo mejor de todo es que esto acaba de empezar.