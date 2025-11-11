La NFL da rienda suelta a su entusiasmo por el ansiado partido en Madrid: "Es una semana histórica"

Los representantes de la NFL, en el acto de presentación de los actos previos. A. M.

La fiebre por la NFL en España ya es imparable. Con los aficionados contando las horas para la llegada del domingo y el partido entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins en el Santiago Bernabéu, la liga de fútbol americano calentó motores con un anticipo este martes.

La NFL mostró su entusiasmo por la "semana histórica" que se está viviendo en Madrid y también alimentó sus ganas de seguir trabajando en expandir la marca más allá de las fronteras de Estados Unidos. Los equipos, los propietarios de la liga, así lo quieren.

En un acto presidido por Gerrit Meier, director general y responsable internacional de la NFL, y Rafa de los Santos, director de la NFL en España, se exhibió el gran despliegue que ya se ha instalado en Madrid y que perdurará hasta el domingo, con el partido como gran colofón.

Gerrit Meier tomó la palabra en primer lugar para celebrar el desembarco de la NFL por primera vez en Madrid. Destacó la gran relación con el Real Madrid, demostró sus ganas por seguir jugando en España en el futuro, y se congratuló de poder celebrar el Dolphins – Commanders en un lugar tan emblemático como el Santiago Bernabéu.

Quien tomó la palabra posteriormente fue Rafa de los Santos, el director de la NFL en España, para ahondar en el gran despliegue del fútbol americano en la ciudad de Madrid.

"La NFL tiene 11,3 millones de aficionados en España. Son los que siguen la NFL, bien sea porque les gustan los partidos, o porque les gusta el halftime show", comentó De los Santos. Y es que el fútbol americano, casi como cualquier actividad estadounidense, tiene gran parte de espectáculo.

Tanto es así, que la actuación del tiempo de descanso ha adoptado en los últimos tiempos casi el mismo peso que el propio partido en sí. Año tras año, el show musical es parte imprescindible de la Super Bowl, y no va a ser menos el partido de este domingo en Madrid.

"La NFL viene para replicar una suerte de ‘mini Super Bowl’ y eso lleva implícito que el partido va a ser especial. Lo será porque la presentación va a ser espectacular con los himnos, y después vamos a tener un halftime show, donde estos dos monstruos de la música -en referencia a Bizarrap y Daddy Yankee- nos van a deleitar con una actuación que, esperemos, esté a la altura de cualquier Super Bowl".

La toma de Madrid

Desde este pasado lunes la NFL ha comenzado a ser ‘invadida’ por la NFL. La liga se ha encargado de hacer varias activaciones en puntos clave de la ciudad que van a hacer prácticamente imposible que cualquier ciudadano no se dé cuenta de que el domingo se juega un partido de fútbol americano en el Santiago Bernabéu.

"Veremos cómo la ciudad se va tiñendo", comentó Rafa de los Santos. Actividades para aficionados, tanto para los ya convencidos como para los que se acercan al fútbol americano por primera vez, la NFL Academy, el flag football o la tienda en el propio Bernabéu son piezas fundamentales de esta semana fantástica.

El estadio de Vallehermoso acogerá partidos de la NFL Academy, se instalarán cascos gigantes en el Palacio de Cibeles, con dos figuras de gran envergadura y un tercero "que será sorpresa", habrá tres meninas ataviadas con los colores de la NFL y de los dos equipos… Fútbol americano por todas partes.

Los Miami Dolphins se quedan

Uno de los dos equipos que saltarán al césped del Santiago Bernabéu este domingo son los Miami Dolphins, y tienen un gran arraigo en España.

Felipe Formiga, vicepresidente de marketing y de desarrollo internacional de los Miami Dolphins, explicó que España es un lugar especial para su equipo, un segundo hogar en el que ya han desarrollado numerosas actividades en los últimos años.

"Es una semana histórica", aseveró sin vacilar el dirigente. "Los Dolphins están presentes en España desde 2022. Hemos hecho dos clínics de niños y niñas con más de 400 participantes y 50 entrenadores. Desarrollar el deporte es uno de nuestros pilares estratégicos", concluyó.