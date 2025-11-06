Muere Marshawn Kneeland, promesa de la NFL, a los 24 años de forma repentina: la Policía investiga un posible suicidio

La mejor liga de fútbol americano está de luto después de haber amanecido con la noticia del fallecimiento de Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys, a los 24 años de edad. La información fue confirmada por el propio equipo a través de un comunicado oficial.

"Con profunda tristeza, los Dallas Cowboys informan que Marshawn Kneeland falleció trágicamente esta mañana. Marshawn fue un compañero de equipo y miembro muy querido de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia".

La muerte del estadounidense se produce apenas unas semanas después del fallecimiento de otra joven figura emergente de la liga, Doug Martin.

We are deeply saddened by the tragic news of the passing of Cowboys’ Marshawn Kneeland.



Our thoughts and prayers are with his girlfriend Catalina, family, friends and his teammates. pic.twitter.com/4kowniiC0c — NFL (@NFL) November 6, 2025

Kneeland había firmado recientemente una de las acciones más destacadas de su todavía breve trayectoria en la NFL -disputaba su segunda temporada- al recuperar un despeje bloqueado en la zona de anotación frente a los Arizona Cardinals.

Especialista en tareas defensivas, Kneeland se formó en Western Michigan University. Su rendimiento constante durante cuatro temporadas en la liga universitaria le valió ser seleccionado en posiciones destacadas del draft, donde su potencial llamó la atención de varios equipos profesionales.

"Estoy destrozado al confirmar que mi cliente y querido amigo Marshawn Kneeland falleció anoche. Lo vi luchar desde que era un chico lleno de esperanza en Western Michigan, con el sueño de convertirse en un profesional", expresó en un comunicado Jonathan Perzley, su representante.

"Marshawn se entregaba por completo en cada jugada en el campo. Perder a alguien con su talento, espíritu y bondad es un dolor que apenas puedo expresar con palabras", añadió.

I’m speechless.



We were just watching him recover that blocked punt TD… laughing, smiling, talking about his future.

And now he’s gone.



Life is so fragile.



RIP Marshawn Kneeland.

We’ll Rally for you, always.



This clip of you always made me smile. https://t.co/cAFuisC0Ep pic.twitter.com/MKRzu5XT8f — DakMuse (@DakMuse4) November 6, 2025

El jugador fue seleccionado en la segunda ronda de 2024, concretamente en el puesto 56, y fue ganándose un puesto en el equipo participando en once partidos en su primera temporada, pero cayendo lesionado y estando apartado de los terrenos de juego durante seis encuentros.

Su espectacular físico le había brindado la oportunidad de ganar todavía un mayor protagonismo en este 2025, jugando en siete de los nueve partidos que se habían disputado hasta el momento, consiguiendo seis presiones al quarterback rival, 15 tackles y un gran touchdown tras demostrar su fuerza física.

La investigación continúa

Hasta el momento, no se ha revelado la causa de la muerte. Según medios estadounidenses, el fallecimiento ocurrió durante la mañana de este jueves, y las autoridades continúan reuniendo información sobre las circunstancias del suceso.

Sin embargo, el canal estadounidense TMS Sport ha informado que el jugador de los Dallas Cowboys se despidió de su familia en una aparente crisis de salud mental, de acuerdo al acceso a los audios de la policía.

En el audio se escucha a los operadores en Texas informando sobre la novia de Kneeland, quien afirmó haber recibido un mensaje de preocupación del joven de 24 años, que estaba intentando contactar con el representante del jugador.

#EXCLUSIVE 🚨 Marshawn Kneeland texted his family goodbye. His girlfriend told cops he'd "end it all."



Dispatch audio: https://t.co/ooLNORPd8T pic.twitter.com/GQyPmy1BK7 — TMZ (@TMZ) November 6, 2025

La novia afirma que Kneeland estaba armado y tenía antecedentes de problemas mentales. Y según sus palabras textuales, había insinuado en algún que otro momento que "acabaría con todo".

El informe también indica que la NFL llamó al Departamento de Policía por motivo de uno de sus jugadores... afirmando que "el sujeto estaba enviando mensajes de texto de despedida a su familia".