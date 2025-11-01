Muere el jinete Tommie Jakes a los 19 años tan solo unas horas después de haber competido en una carrera

La hípica está de luto después de que se haya conocido el fallecimiento de Tommie Jakes a los 19 años. El británico participó el viernes en una carrera en el hipódromo de Nottingham y unas pocas horas después fue encontrado sin vida en su casa de Newmarket, ciudad situada en el condado de Suffolk, Inglaterra.

El jueves 6 de noviembre tenía previsto participar en dos certámenes en Chelmsford, la capital del condado de Essex, también en la región del Este de Inglaterra.

El jockey era considerado una de las grandes promesas del turf desde que a los 16 años se coronó en una carrera profesional que se celebró en Lingfield. Montando a Suzi's Connoisseur, su caballo, protagonizó una gran remontada, pasando del último al primer puesto en la recta final de la prueba.

Everyone at the BHA is devastated to hear about the loss of talented young apprentice jockey Tommie Jakes.



Our thoughts are with his friends and family and all who worked with him at the George Boughey yard. pic.twitter.com/7MFEXBoiai — British Horseracing Authority (@BHAHorseracing) October 30, 2025

"No fumaba ni consumía drogas ni bebía. Es un shock enorme, estamos realmente conmocionados. Es difícil de creer. Nunca mostró ningún signo de tener ningún tipo de problema", aseguró José Santos, asistente de Ismail Mohammed, el entrenador de 'Guarantee', el caballo con el que corrió en su última carrera.

En su primera temporada completa, en 2023, Jakes logró 11 victorias y respaldó eso con otros 29 triunfos en 2024. Este año había registrado 19 victorias en 188 carreras, lo que había supuesto para los propietarios unas ganancias de casi 200.000 libras esterlinas (unos 226.880 euros) en premios.

La Federación Británica de Carreras de Caballos (British Horseracing Authority, BHA) publicó en sus redes sociales un sentido mensaje de condolencia firmado por Brant Dunshea, el director ejecutivo.

Un sentido pésame "Nos entristece profundamente la noticia sobre Tommie. Era un joven jinete con un futuro brillante y en los últimos meses había recibido grandes elogios de los entrenadores por su destreza y actitud. Su familia, amigos, compañeros de la cuadra George Boughey y todos los que trabajaron con él en Newmarket están de luto hoy, y toda la comunidad hípica comparte ese dolor. Los servicios de apoyo de la BHA brindarán atención a los seres queridos de Tommie, y agradecen las llamadas de pésame recibidas. Este fin de semana se rendirán homenajes en todos los hipódromos del país".

El entrenador de caballos de carreras, Brian Meehan, definió a Jakes como un "chico encantador. Trabajaba conmigo un par de veces por semana. Tenía un gran futuro […] Es una noticia terrible, un shock para todos los que lo conocían", reconoció en declaraciones recogidas por la BBC.