Joel Álvarez se estrena con una victoria de mucho prestigio en el peso wélter ante el brasileño Vicente Luque

Joel Álvarez parece no tener límites dentro de la MMA. El luchador asturiano se estrenó a lo grande en el peso wélter y venció al brasileño Vicente Luque para mandar un serio aviso a todos sus rivales.

Por decisión unánime de los jueces (30-26), 'El Fenómeno' se impuso a uno de los luchadores más prestigiosos de este peso y además lo hizo en un ambiente completamente hostil.

La velada se disputaba en Río, así que el público apoyaba mayoritariamente al peleador local. Eso no importó lo más mínimo a Joel, que no se achantó y tiró de repertorio para conseguir un triunfo de muchísimos quilates.

This one went to the judges 👀



Joel Alvarez secures the UD tonight!



[ #UFCRio is LIVE on the @ESPN app ] pic.twitter.com/JFlPdgXohN — UFC (@ufc) October 12, 2025

Los tres asaltos fueron para el gijonés. Álvarez entró con cautela a la pelea, esperando las maniobras de Luque, mucho más experimentado en la categoría y con más presión por luchar ante su público.

Poco a poco el asturiano empezó a coger sensaciones y empezó a trabajar el combate con golpes perfectamente medidos y ejecutados. Ahí Luque se dio cuenta de que iba a tener un hueso muy duro de roer enfrente.

El brasileño conectó algunos buenos golpes en el primer asalto, y el combate se detuvo por al reclamar Luque un piquete de ojo. Sin embargo, tras la revisión, el árbitro rectificó su decisión al comprobar que el golpe del español era legal.

El combate avanzó al segundo asalto. El brasileño trató de dar un paso adelante, pero Álvarez se defendió a las mil maravillas y empezó a notar tocado a su contrincante. Unas buenas combinaciones de puños y codos llevaron el combate a su terreno antes del tercer y definitivo round.

Ahí Vicente Luque tuvo que ir a la desesperada, pero Joel Álvarez controló la situación y terminó sometiendo en el suelo a su rival antes de que la campana sonara. Ambos se quedaron tendidos en el suelo y charlando entre risas, respeto ante todo.

Joel Álvarez conecta un rodillazo. UFC

La decisión de los jueces fue clara. Por 30-26 Álvarez levantó los brazos y se hizo con el triunfo en su estreno en el peso wélter, un estreno por todo lo alto que le permite soñar en grande.

Con esta victoria, el gijonés se posiciona para entrar directamente en el top 15 del ranking wélter de la UFC y se establece como una nueva amenaza en una de las divisiones más competitivas de la organización. Su debut exitoso confirma que la transición al peso wélter ha sido acertada tanto deportiva como personalmente.