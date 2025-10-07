Alfonso Reyes, sobre las palabras de la 'Barbie Gaza': "Sigo convencido de que es una agente infiltrada del Mosad"

El regreso de los participantes españoles de la Flotilla a Gaza ha generado una nueva controversia en redes sociales. Alfonso Reyes, presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales, ha lanzado graves acusaciones contra Hanan Alcalde, conocida como "Barbie Gaza", sugiriendo que podría ser una agente encubierta del servicio de inteligencia israelí.

La misión humanitaria partió el pasado 31 de agosto con destino a Gaza, transportando ayuda para la población palestina. Después de más de un mes navegando, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) interceptaron prácticamente todas las embarcaciones, generando una crisis diplomática significativa.

Durante el fin de semana, un primer grupo de 21 españoles regresó al país, mientras que otros participantes se preparan para volver. La operación, que inicialmente tenía fines humanitarios, se convirtió en un tema de debate nacional tras las denuncias de los tripulantes sobre su tratamiento en custodia israelí.

La influencer y activista, que mantuvo una presencia mediática constante durante la travesía, conectó con diversos programas televisivos desde el barco. A su llegada al aeropuerto de Barajas, Alcalde denunció el trato recibido por parte de las autoridades israelíes.

"Estuvimos 24 horas secuestrados en el barco y después pasamos 4 días en las cárceles de tortura de Israel porque era una cárcel de alta seguridad. Fuimos tratados como terroristas", declaró la activista.

La respuesta de Reyes

Las declaraciones de Alcalde provocaron una respuesta inmediata en redes sociales. Alfonso Reyes publicó un mensaje en su perfil de X que ha generado una nueva oleada de controversia.

"Sigo convencido de que es una agente infiltrada del Mosad", escribió Reyes, refiriéndose directamente a la influencer. Pero sus comentarios no se detuvieron ahí, ya que añadió una crítica personal: "El exceso de botox en la cara te deforma, en el cerebro te vuelve miserable. Hay quien lleva dentro y fuera".

"Pegada a una bandera que pegaron sobre detrás mía."

Sigo convencido de que es una agente infiltrada del Mosad. https://t.co/YzeP6fkuuW — Alfonso Reyes (@alfreyes14) October 6, 2025

Las acusaciones del dirigente deportivo han dividido a la opinión pública. Mientras algunos usuarios respaldan sus sospechas sobre la autenticidad de la participación de Alcalde en la flotilla, otros critican duramente tanto el tono como el contenido de sus declaraciones.