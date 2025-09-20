Paul McGrath, bronce mundial en los 20 km marcha: una medalla con suspense para iniciar una nueva era

Paul McGrath celebra su bronce en los 20 km marcha del Mundial de Tokio EFE

Paul McGrath logró la medalla de bronce en los 20km marcha masculinos del Mundial de Atletismo de Tokio 2025. Es el tercer metal español en esta edición del campeonato tras los dos oros de María Pérez, el último de ellos logrado apenas un rato antes que el de su compañero.

El atleta catalán de 23 años completó la prueba en 1:18:45, apenas dos segundos por delante del cuarto clasificado, el francés Aurélien Quinion, en una final que se decidió en los últimos metros.

La victoria fue para el brasileño Caio Bonfim con 1:18:35, quien consiguió su primer oro mundial tras su plata en los 35km una semana antes, mientras que la plata fue para el chino Zhaozhao Wang con 1:18:43.

La carrera experimentó un giro dramático cuando el japonés Toshikazu Yamanishi, actual poseedor del récord mundial y favorito al oro, fue descalificado por acumular tres avisos técnicos y tuvo que parar dos minutos, lo que abrió completamente la competición.

Paul McGrath estuvo en el grupo de cabeza durante toda la carrera y llegó a liderar la prueba tras la descalificación de Yamanishi alrededor del kilómetro 17. Sin embargo, el español también recibió dos avisos por imprecisiones técnicas, lo que le obligó a moderar su ritmo para evitar la descalificación.

"Hubo un momento, cuando me sacaron el segundo aviso, que tenía que decidir si seguir forzando o mantener un poco la calma y la mente fría. Estando con dos avisos y jugándome las medallas prefería conservar una a meterme en un lío", explicó McGrath en zona mixta.

En los últimos kilómetros, McGrath sufrió además una torcedura de tobillo que no le impidió continuar, pero sí añadió más drama a la carrera.

"En el tramo final me pasaron Caio Bonfim y Wang como dos aviones y vi que ese era un ritmo en el que no iba a ir forzado. Preferí quedarme con un bronce que me hace muy feliz y que supone un sueño hecho realidad", dijo. El heredero de Álvaro Martín

Paul McGrath nació en Barcelona el 7 de marzo de 2002 y es hijo de madre española y padre escocés. Mide 1,84 metros, pesa 69 kg y compite para el Cornellà Atlètic bajo la dirección técnica de Alejandro Aragoneses.

El marchador es católico practicante y antes de viajar a Tokio "fue al monasterio de Montserrat a pedir ayuda" según declaró tras conseguir la medalla. También es seguidor del Celtic de Glasgow, equipo del que heredó la afición de su padre.

McGrath ha construido una carrera meteórica desde las categorías inferiores. Como juvenil, fue bronce mundial Sub20 en los 10 km, además de campeón europeo en la misma categoría y en los 20 km como Sub23.

Desde que es absoluto, McGrath también ha firmado registros importantes: campeón de España en 20km marcha, con récord personal de 1:17:55, y récord nacional en los 5 km (18:22,02). Su mayor hito hasta la fecha fue la plata en el Europeo de Roma 2024 en los 20 km marcha, con apenas 22 años.

Paul McGrath entrando a meta en tercer lugar en los 20 km marcha del Mundial de Tokio EFE

Esta medalla de bronce representa el primer podio mundial absoluto de McGrath y confirma su estatus como heredero natural de Álvaro Martín, premio León de EL ESPAÑOL al deporte en 2024, en la marcha española masculina.

La medalla de McGrath es la tercera para España en estos Mundiales de Tokio 2025, sumándose a los dos oros de María Pérez en 20km y 35km marcha femeninos.

Este resultado consolida la excepcional profundidad y calidad de la marcha española, que continúa siendo una potencia mundial en esta disciplina.