María Pérez, camino de ser la mejor marchadora de la historia a pesar de la injusticia que le afectará en los JJOO de 2028

La marchadora española María Pérez se encuentra en la antesala de la gloria eterna. Con apenas 29 años y tras conquistar su cuarto oro mundial en Tokio, la atleta granadina de Orce se perfila como la sucesora natural de la china Liu Hong en el trono histórico de la marcha mundial femenina.

El duelo estadístico entre ambas figuras es fascinante. Liu Hong atesora cuatro oros mundiales (2011, 2013, 2015, 2019) y tres medallas olímpicas, incluyendo el oro de Río 2016. La china dominó durante una década los 20 kilómetros marcha con una consistencia apabullante que la convirtió en leyenda.

María Pérez, premio León de EL ESPAÑOL al deporte en 2024, ya iguala a Liu Hong en oros mundiales tras su doblete histórico en Budapest 2023 y su repetición en Tokio 2025. Sus dos medallas olímpicas de París 2024 —oro en relevo mixto y plata individual— completan un palmarés que crece imparable. La gran ventaja competitiva de la española radica en su versatilidad única.

Mientras Liu Hong se especializó exclusivamente en 20 kilómetros, María domina tanto esta distancia como los 35 kilómetros. Es la primera mujer en conseguir dos dobletes mundiales consecutivos, una hazaña que ni la propia Liu Hong logró. Además, ostenta el récord mundial de 35 kilómetros con 2:37:15, establecido en Poděbrady 2023.

Sin embargo, el camino hacia la consagración definitiva de María Pérez se verá amenazado por una decisión injusta del COI. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 eliminarán el relevo mixto de marcha, prueba en la que la granadina se coronó campeona olímpica en París junto a Álvaro Martín.

La atleta no podrá defender su título olímpico por equipos debido a esta supresión. "No puedo esconder mi tristeza y decepción. Era un símbolo de avance, igualdad y trabajo en equipo", decía María meses atrás al conocer la noticia.

Los cambios en las distancias de marcha añaden incertidumbre adicional al futuro de María Pérez. World Athletics transformará los 20 kilómetros en media maratón y los 35 kilómetros en maratón completo a partir de 2026. El objetivo oficial es hacer las pruebas "más entendibles" comparándolas con las carreras tradicionales.

El Mundial de 2027 será la última oportunidad para competir en las distancias clásicas que han forjado la leyenda de María Pérez.

En LA 2028 solo quedará la media maratón marcha (21.1 kilómetros), eliminando las opciones de doblete que han caracterizado su dominio. Esta reducción de tres pruebas a dos limita las posibilidades de éxito español.

La edad juega a favor de María Pérez en su duelo histórico con Liu Hong. Mientras la china se retiró del alto nivel a los 34 años, la española está en plena madurez deportiva con margen para varios ciclos olímpicos.

España, potencia mundial en marcha

La marcha atlética se ha convertido en el pilar fundamental del éxito español en los Mundiales de Atletismo. De las 50 medallas conseguidas por España en la historia de estos campeonatos, 24 han llegado desde esta disciplina, representando el 48% del total.

Es una estadística que revela la dependencia y excelencia nacional en esta especialidad.

La historia comenzó en Helsinki 1983 cuando Josep Marín conquistó la plata en 50 kilómetros marcha en la primera edición mundial. Desde entonces, grandes figuras como Valentí Massana, Daniel Plaza, Jesús Ángel García Bragado y Paquillo Fernández construyeron una tradición de éxito que perdura hasta hoy.

El primer oro mundial español llegó en Stuttgart 1993 de la mano de Massana en 20 kilómetros marcha. Esa misma edición, García Bragado triunfó en 50 kilómetros, estableciendo un precedente de victorias que María Pérez y Álvaro Martín han perpetuado en la actualidad.

Oros Valentí Massana: 20 km (1993 – Stuttgart) Jesús Ángel García Bragado: 50 km (1993 – Stuttgart) Miguel Ángel López: 20 km (2015 – Pekín) Álvaro Martín: 20 km (2023 – Budapest) Álvaro Martín: 35 km (2023 – Budapest) María Pérez: 20 km (2023 – Budapest) María Pérez: 35 km (2023 – Budapest) María Pérez: 20 km (2025 – Tokio) María Pérez: 35 km (2025 – Tokio) Platas Josep Marín: 50 km (1983 – Helsinki) Valentí Massana: 20 km (1995 – Gotemburgo) Jesús Ángel García Bragado: 50 km (1997 – Atenas) Jesús Ángel García Bragado: 50 km (2001 – Edmonton) Paquillo Fernández: 20 km (2003 – París) Paquillo Fernández: 20 km (2005 – Helsinki) Paquillo Fernández: 20 km (2007 – Osaka) Jesús Ángel García Bragado: 50 km (2009 – Berlín) Miguel Ángel López: 20 km (2013 – Moscú) Bronces Josep Marín: 20 km (1987 – Roma) Daniel Plaza: 20 km (1993 – Stuttgart) Encarna Granados: 10 km (1993 – Stuttgart) Juan Manuel Molina: 20 km (2005 – Helsinki) María Vasco: 20 km (2007 – Osaka) Paul McGrath: 20 km (2025 – Tokio)

Miguel Ángel López devolvió a España a lo más alto en Pekín 2015 tras 22 años de sequía dorada. El murciano se impuso en 20 kilómetros con 1:19:14, derrotando al chino Zhen Wang en una carrera tácticamente perfecta. Su victoria rompió una maldición que pesaba sobre la marcha nacional.

La generación actual, liderada por María Pérez y continuada por Paul McGrath, mantiene viva la tradición. El joven catalán conquistó el bronce en Tokio con 1:18:45, confirmándose como heredero natural de Álvaro Martín. Su medalla, conseguida tras una final de infarto, demuestra la profundidad del talento español.

De los 13 oros mundiales conseguidos por España en toda su historia, nueve provienen de la marcha. Esta hegemonía incluye las cuatro medallas doradas de María Pérez, las dos de Álvaro Martín en Budapest 2023 y los triunfos históricos de Massana, García Bragado y López.

La marcha española no solo brilla por sus oros, sino por su consistencia en el podio. Marchadores como Paquillo Fernández (tres platas mundiales), García Bragado (cuatro medallas mundiales) o María Vasco (bronce en Osaka 2007) han mantenido a España en la élite durante décadas consecutivas.

El Mundial de Tokio ha refrendado esta supremacía con tres medallas en marcha: los dos oros de María Pérez y el bronce de Paul McGrath. Ninguna otra disciplina aporta tal regularidad al medallero español, convirtiendo a la marcha en la joya de la corona del atletismo nacional en competiciones internacionales.

Esta tradición de éxito enfrenta ahora el desafío de los cambios de distancias y la reducción de pruebas olímpicas. La eliminación del relevo mixto priva a España de defender su título de París 2024, mientras que la transformación hacia media maratón y maratón obligará a una adaptación que puede beneficiar o perjudicar el dominio histórico español.

La marcha española ha demostrado capacidad de reinvención generacional. Del pionero Josep Marín a la actual María Pérez, pasando por leyendas como García Bragado o Miguel Ángel López, cada época ha aportado figuras capaces de mantener a España en lo más alto del podio mundial.