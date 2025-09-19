Encuentran muerto en una cuneta a 'Rafaguita' Jesús Iván Mercado, promesa del boxeo, días antes de su gran combate

La trágica noticia del fallecimiento de Jesús Iván Mercado Cabrera, conocido como Rafaguita, ha provocado la consternación del mundo del boxeo, un deporte que está de luto tras la pérdida de la joven promesa mexicana.

El cuerpo del púgil fue encontrado en la cuneta de la carretera al golfo de Santa Clara, en la zona desértica ubicada en la frontera entre Sonora y Baja California. Su cadáver fue encontrado envuelto en una sábana y atado con una cinta de embalaje.

Las autoridades mexicanas informaron que el cuerpo de Iván Mercado, identificado gracias a varios tatuajes, fue encontrado con señales de manipulación, pero no se observaron signos visibles de violencia externa. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora abrió una investigación.

Llego para entrenar, 🥊término ejecutado y “encobijado”



El joven boxeador mexicano, Jesús Iván Mercado Cabrera, de 21 años originario de Nogales, fue encontrado sin vida el 15 de septiembre de 2025 en San Luis Río Colorado, #Sonora



La joven promesa del boxeo QEPD #México… pic.twitter.com/4pi3fzC7kK — PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) September 17, 2025

El 12 de septiembre, tres días antes de que se encontrara su cadáver, la familia denunció su desaparición. De hecho, el boxeador tenía programado un combate el 27 de septiembre ante Adrián Ruiz en el gimnasio Juan Francisco Estrada, en la localidad de Hermosillo, Sonora.

El púgil había viajado a Ciudad Juárez, Chihuahua, para participar en una nueva contienda, y tras su ausencia, colectivos como Madres Buscadoras de Sonora y Colectivo Buscando se sumaron a la búsqueda.

El comunicado de Colectivo Buscando "El joven que fue localizado sin vida ha sido reconocido por sus familiares y comenzarán con los trámites correspondientes para darle cristiana y digna sepultura. DEP Jesús Iván Mercado Cabrera. Agradecemos a cada persona que se tomó el tiempo para reaccionar y compartir nuestra publicación. Gracias a todos volverá con los suyos, gracias a ti por apoyar compartiendo y mostrar empatía por el sufrimiento ajeno".

Originario de Nogales (Sonora), Mercado debutó en septiembre de 2021 ante Eduardo Lares Moreno y tenía un récord de siete victorias, nueve derrotas y un nocaut en la categoría de peso gallo.

Según el diario La Nación, en San Luis Río Colorado este año hubo al menos 89 casos de violencia que son investigados por las autoridades. Entre ellos dos feminicidios, 43 homicidios dolosos y 44 casos contra la libertad personal.

Pero además, aumentaron los delitos contra el patrimonio con un alza de hasta 125% en robos en hogares, 250% en negocios y un 48% más a vehículos.