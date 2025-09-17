Hecher Sosa, el español que se ha ganado un contrato con la UFC dos días después de perder a su padre

A las cinco de la madrugada del domingo, en Las Vegas, sonó el teléfono de Hecher Sosa (Lanzarote, 1996). Al otro lado estaba su hermano Aythami, que le iba a dar la peor noticia de su vida: su padre había muerto. Dos días después, se ha convertido en peleador de la UFC.

Hecher ha cumplido su sueño al tiempo que sufre otra gran pérdida. Hace apenas un año también fallecía su hermana. Ante los golpes que le ha dado la vida, 'El Guanche Warrior', como se apoda, los ha canalizado para devolverlos aún más fuerte dentro de la jaula de MMA.

Así, en los últimos meses se convirtió en la gran estrella de este deporte en España —sin contar a Ilia Topuria y el resto de españoles de la UFC, a los que ahora se unirá él—: se convirtió en campeón de WOWfc y se ganó la oportunidad en las Dana White's Contenders Series (DWCS).

Hecher Sosa no podía fallar, y no lo hizo. Estelarizó en la madrugada del martes al miércoles el evento que pone a combatir a los prospectos que vigila la UFC. El mecanismo es sencillo: si ganas, tienes un contrato en la mayor empresa de artes marciales mixtas del mundo.

La admiración de Dana White

Con la determinación de honrar el nombre de su padre y el de su hermana, Hecher Sosa se impuso por decisión unánime a Mackson Lee en la pelea estelar. El luchador canario se ganó su contrato y la admiración de Dana White, el presidente de la UFC.

"La vida a veces es muy dura. La actuación que has tenido hoy... Estoy muy contento por ti. Te deseo lo mejor en la UFC, de corazón", le dijo en privado White a Hecher Sosa. Y le dio una nota con un mensaje aún más poderoso: "Sé la maldita razón por la que tu apellido signifique algo un día".

Tras la victoria, Hecher Sosa se permitió mostrar su lado más humano. Entre lágrimas cuando todavía no había bajado del octógono, se abrazó a sus mayores apoyos, entre ellos su entrenador Mario Alonso (AFC Villalba).

"Llorando en la cama no logras nada. Luchen por sus objetivos y sigan adelante. El fallecimiento de mi padre justo en el corte de peso me ha afectado mucho. Estoy roto por dentro, pero esto es por los dos. Por toda la gente que me quiere", dedicó Sosa después del combate.

Palabras inspiradoras para Hecher Sosa de Dana White ❤️#DWCS pic.twitter.com/9rwepHWStq — UFC Español (@UFCEspanol) September 17, 2025

Hecher no estaba dispuesto a irse de Las Vegas sin cumplir su sueño. Y menos tras pasar dos de los día más duros de su vida. Luego de colgar el domingo a su hermano, al que no pudo decirle más que un "vale", se rompió: "Empecé a sentir un dolor tan fuerte que no podría explicarlo, mi padre no iba a verme pelear...".

"Llegué a la conclusión de lo que mi padre me dijo antes de irme: 'Hijo, no te preocupes. Esto lo empezamos juntos y lo acabaremos juntos'. Y caí en que nos dejó en vida para que su alma volase hasta aquí hasta Las Vegas, para estar conmigo presente, para ser dos dentro de la jaula", explicaba Hecher antes de pelear este martes.

Entremedias de la triste noticia y de la dulce victoria, Hecher tuvo que pasar el corte de peso más difícil de su vida. A pesar de no dormir durante 30 horas. Sin comer y sin beber. Haciendo saunas y duros entrenos. Y clavó el peso en la báscula.

Nada le iba a parar. Por eso cuando su mánager y la UFC le preguntaron si quería seguir adelante con la pelea tras sufrir la pérdida, dijo que sí. Porque se define como un hombre de palabra y porque tenía que honrar la memoria de su padre. "Cuando gane miraré el cielo y veré una vez más su cara de orgullo", decía.

POR SU PADRE.

POR SU HERMANA.

POR LOS QUE HAY DETRÁS.

POR CANARIAS.

POR ESPAÑA.

¡¡¡𝐏𝐎𝐑 𝐒𝐔 𝐒𝐔𝐄𝐍̃𝐎!!!



Hecher Sosa vence a Mackson Lee por decisión unánime y se gana entrar en la UFC.



📺👊 Lo has visto en @Eurosport_ES y @StreamMaxES. #DWCS pic.twitter.com/cA4unG2V9b — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 17, 2025

Dicho y hecho. Hecher se lo dedicó a su padre el primero, apuntando hacia arriba con su dedo. Acababa de darle una lección a su oponente brasileño, que partía como favorito y fue dominado en los tres asaltos por 'El Guanche Warrior'. Las cartulinas mostraron lo superior que fue el canario dentro del octógono: (30-27, 30-27 y 30-26).

Hecher Sosa es oficialmente nuevo peleador de la UFC, en el peso gallo. El quinto español en la actualidad, junto a los hermanos Topuria, Joel Álvarez y Dani Bárez. El primero de la historia en entrar a través del programa de Dana White.

El padre de Hecher Sosa celebra con el cinturón de campeón de su hijo en WOW 20 WOWfc

No lo pudo ver en vida su padre, aunque este dejó a su hijo y a todos los aficionados a las MMA un momento grabado en el corazón. Fue cuando le acompañó a comienzos de junio en el evento WOW 20, siendo esta la última velada de Hecher en España y en la que se proclamó campeón. Ahora ambos ya son leyendas.