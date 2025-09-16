Ilia Topuria, alto y claro sobre Israel y Gaza tras los incidentes en La Vuelta: "Si pudiera, pararía la guerra ahora mismo"

El campeón del peso ligero de la UFC Ilia Topuria mostró este martes su solidaridad con Gaza y pidió a Israel el cese de las hostilidades.

El Foro de la Nueva Economía, celebrado en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, acogió un desayuno informartivo en el que Topuria dijo: "Si tuviera la oportunidad de hacer algo, pararía esa guerra ahora mismo porque no la acepto".

"Nunca se puede apoyar este tipo de causas", dijo. Y añadió: "Nunca queremos que nadie muera en el mundo, sino lo contrario. Siempre queremos que a nadie le falte nada, que todo el mundo tenga agua para beber y pan para comer".

"Desde aquí, a toda las familias de Gaza, mandamos todo el apoyo. Estamos con vosotros", terminó sobre el tema durante un acto al que acudieron dirigentes de Vox como Javier Ortega Smith y Pepa Millán.

Arturo Guillén, confundador y presidente de WOWfc, agregó que "la política y el deporte tienen que están completamente separados". "Alguna vez nos han intentado hacer tomar partido. Somos agnósticos, respetamos a todo el mundo e intentamos ayudar a todo el mundo. Hemos contado con muchos políticos en nuestros eventos y estamos encantados de recibirlos a todos".

Ilia Topuria conversa con Arturo Guillén, cofundador y presidente de WOWfc EFE

Topuria trató otros tantos temas en el desayuno informativo. Habló sobre una incursión en el boxeo, con el foco puesto en el nuevo campeón Terence Crawford: "Desde hace muchos años quiero probar en el boxeo. Ahora ya que tenemos un libra por libra legítimo finalmente en el boxeo, y me encantaría irme y medirme a Terence Crawford, yo no tengo ninguna duda del resultado. Victoria, sin duda".

"El primer objetivo era ser campeón del mundo, luego tuve un rival legendario y en mi cabeza luego estaba cambiar de peso; y ahora soy doble campeón del mundo. ¿Y ahora? Tal vez un combate de boxeo... El mejor es Crawford, así que, ¿por que no? A por él", añadió.

UFC en España

Hacía tiempo que Topuria no hablaba de la llegada de la UFC a España y se volvió a referir a ello: "He dejado de anunciarlo tanto y ya voy a los hechos. Seguramente tengamos un evento de la UFC en España en 2026. Es un hecho".

El ejemplo de WOWfc, de la que es accionista, ha llamado la atención de la UFC y de su presidente, Dana White: "Están viendo y sintiendo el crecimiento que tenemos aquí en nuestro país. Se está viendo reflejado en todos los eventos que hacemos en WOWfc porque los llenamos todos. No tiene mucho más en lo que pensar".

Topuria admitió sentirse con la "responsabilidad" de seguir acercando al público español las MMA: "La única forma de inspirar es dando ejemplo y es lo que entiendo. Lo que mucha gente ve como agresividad yo no lo veo si, el verdadero guerrero no odia al que tiene enfrente, odia al que tiene detrás".

"Los desafíos son los prejuicios del deporte. El ser humano desarrolla su potencial cuando lo pones a competir con uno como él. Pero esa energía del publico cuando lo haces quitan todos los prejuicios", destacó.