Del favoritismo de María Pérez a la sorpresa en el relevo: España y su techo de cristal por romper en el Mundial de Atletismo

La andaluza María Pérez tras hacerse con la plata en 20 kms marcha. Reuters

Tokio acoge desde el 13 al 21 de septiembre el Mundial de Atletismo. Una competición en la que España buscará igualar o mejorar las cinco medallas que obtuvo en Budapest y tiene argumentos para volver a hacer una actuación similar.

La delegación española aterriza en la capital nipona con 56 atletas, 30 de ellos mujeres y 26 hombres, en lo que será la tercera vez que hay más representación femenina que masculina en una cita de la talla de un Mundial o unos Juegos Olímpicos.

Las condiciones extremas de calor y humedad japonesas, especialmente duras para las pruebas de marcha que abren el campeonato, añaden un factor de incertidumbre que podría beneficiar o perjudicar las opciones españolas.

Sin embargo, España posee armas de sobra para dar alguna alegría. Desde los favoritos Jordan Díaz o María Pérez a la posible consagración del equipo femenino del 4X100 relevos.

Jordan Díaz

El cubano-español de 23 años regresa tras conquistar el oro olímpico en París 2024 con 17,86 metros. Su reaparición en los Nacionales de Tarragona con 17,16 metros tras un año de inactividad por problemas en la rodilla derecha demostró que mantiene su nivel.

Jordan Díaz celebra la medalla de oro conseguida en París.

Actual récord nacional (18,18m) y tercera mejor marca mundial de la historia, busca confirmar su dominio en la especialidad.

Prueba y horario: Triple salto (19 septiembre, 13:50h).

Quique Llopis

El valenciano de Bellreguard, tres veces campeón de España consecutivo, protagonizó el momento del año al correr en 12.98 segundos en Tarragona, primera vez que un español baja de los 13 segundos, aunque el viento excesivo anuló el récord.

Con el récord de España (13.04 de Orlando Ortega) muy a su alcance, busca su primer gran título internacional tras ser subcampeón de Europa.

Quique Llopis celebra un momento en los Juegos Olímpicos de París. REUTERS

Prueba y horario: 110 m vallas (eliminatorias 15 septiembre, 13:20h; semifinales 16 septiembre; final 17 septiembre).

Mohamed Attaoui

El cántabro de 22 años, nacido en Marruecos, ha revolucionado el mediofondo español con su récord nacional de 1:42.04, novena mejor marca mundial de todos los tiempos.

Subcampeón de Europa en Roma 2024 y finalista olímpico en París, su progresión meteórica desde que se unió al grupo de élite de On Running en Suiza le convierte en una seria amenaza para las medallas.

Mohamed Attaoui, en los Juegos Olímpicos de París. EFE

Prueba y horario: 800 metros (eliminatorias 16 septiembre, 12:35h; semifinales 17 septiembre, 14:45h; final 18 septiembre, 14:45h).

María Pérez

La marchadora granadina de 29 años llega a Tokio como la gran favorita tras su doblete mundial en Budapest 2023. Posee la mejor marca mundial del año en 35 kilómetros (2:38:59) y llega en mejor estado que a los Juegos Olímpicos de París, donde conquistó la plata en 20 km y el oro en relevo mixto.

Sus principales rivales serán la peruana Kimberly García, doble campeona mundial en Oregon 2022, y la italiana Antonella Palmisano.

Prueba y horario: 35 km marcha (13 septiembre, 00:30h) y 20 km marcha (20 septiembre, 00:30h).

Relevo 4X100

El cuarteto formado por Esperança Cladera, Jaël Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez ha revolucionado la velocidad española al conseguir la plata en el Mundial de Relevos de Guangzhou con récord nacional de 42.18 segundos.

Su victoria ante Jamaica con las estrellas Fraser-Pryce y Jackson demostró su potencial, mientras que Paula Sevilla se ha convertido en la sensación de la velocidad nacional tras sus actuaciones en ambos relevos.

Prueba y horario: todavía sin confirmar.

Paul McGrath

El barcelonés de 23 años, hijo de padre escocés y madre española, es una de las grandes sensaciones del atletismo nacional.

Paul McGrath celebra su medalla de plata en los Europeos de Roma. REUTERS

Campeón de España con récord personal de 38:49.76 (tercera mejor marca española de la historia), subcampeón de Europa en Roma 2024 y con experiencia internacional desde categorías juveniles. Aunque el calor y la humedad de Tokio no son ideales para su estilo, busca su primer diploma mundialista.

Prueba y horario: 20 km marcha (20 septiembre, 00:30h).