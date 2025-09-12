El cantera del kitesurf español deslumbra en el Mundial Juvenil de Tarifa

Vera Vázquez, en el centro, junto con Aya Kasabova (izquierda) y Elena Kyngdon (derecha), en la playa de Valdevaqueros de Tarifa. Msport

Vera Vázquez, Gonzalo Capela y Santiago Montero Basterra suben a lo más alto del podio en el GKA Youth Kite World Championships, en la playa de Valdevaqueros.

El kitesurf español ha brillado en el Mundial Juvenil disputado en la plata de Valdevaqueros de Tarifa con Vera Vázquez, Gonzalo Capela y Santiago Montero coronándose como campeones del mundo en sus respectivas modalides, y con otros cuatro podios más.

Los riders españoles han sido los protagonistas en las diferentes finales internacionales, sumando múltiples podios en distintas categorías, tanto en freestyle como en kitesurf. Así, Vera Vázquez, en freestyle sub'19 femenino, Gonzalo Capela, en freestyle sub'14 masculino, y Santiago Montero, en kitesurf sub'16 masculino.

Además, Carlos Montans y Javier López fueron subcampeones del mundo en kitesurf sub'14 masculino y kitesurf sub'19 masculino, respectivamente, mientras que Rafael Montero, en freestyle sub'19 masculino, y Juan Moreno, en kitesurf sub'16 masculino, se colgaron sendas medallas de bronce.

Mundial juvenil de kitesurf

"Este campeonato no sólo ha mostrado el nivel excepcional de las nuevas generaciones del kitesurf, sino que también ha reafirmado a Tarifa como epicentro mundial de nuestro deporte. Ver a 64 jóvenes de 21 países, con edades entre los 10 y los 18 años, competir con pasión y talento en Valdevaqueros acredita que este deporte está muy vivo y que en España tenemos una gran cantera", celebró Álvaro Onieva, coorganizador del GKA Youth Kite World Championships - Tarifa 2025.

La playa de Valdevaqueros acogió por cuarto año consecutivo los GKA Youth Kite World Championships, donde se dieron cita 64 jóvenes participantes de entre 10 y 18 años, procedentes de 21 nacionalidades distintas, lo que otorga a la cita de un carácter de élite mundial y consolidando Tarifa como la capital internacional del kitesurf.