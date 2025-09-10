¿Por qué Micah Parsons vale 188 millones de dólares?

La NFL nos dejó en los primeros días de septiembre uno de los traspasos más sorpresivos e impresionantes que ha visto la competición en los últimos años.

Los Dallas Cowboys se deshicieron de una de las mayores estrellas de la NFL en Micah Parsons tras una disputa contractual y el jugador voló camino a Green Bay para unirse a los Packers.

Y su impacto se hizo notar desde el primer día, pese a que Parsons jugó infiltrado por una lesión en la espalda. Green Bay arrolló a Detroit en el primer partido de la temporada, sorprendiendo a unos Lions y a un Jared Goff que llegaban como favoritos al partido y a llevarse la NFC Norte.

En las 29 jugadas en las que Parsons estuvo en el campo los Packers consiguieron capturar a Jared Goff en tres ocasiones, Parsons consiguió uno de los sacks, y la defensa solo permitió 2.4 yardas por jugada, siendo la jugada más larga de los Lions una ganancia de 16 yardas.

Pero no es solo lo que trasladó a yardas en el campo. Es también todo el impacto que provocó a la hora de acelerar el procesamiento del ataque rival.

En las jugadas en las que Parsons estuvo sobre el campo Jared Goff lanzó el balón de media en 2.8 segundos. En las jugadas en las que Parsons estuvo sentado en el banquillo Jared Goff tuvo 3.36 segundos de media para deshacerse del ovoide.

En la NFL no solo se paga el talento y la producción. Se paga el impacto. Y actualmente en las defensas NFL hay pocos jugadores que impacten más que Micah Parsons.