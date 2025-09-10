Kilian Jornet inicia su nueva odisea en Estados Unidos: 13 picos de 4.000 m, 570 kms de ruta y una lucha contra la nieve

Kilian Jornet está de vuelta. El mejor atleta de pruebas de ultra resistencia de la historia decidió hace unos meses embarcarse en un nuevo reto de esos que solo puede alcanzar un súper dotado en lo físico y en lo mental como él: encadenar casi sin descanso cumbres por encima de 4.000 metros.

El escenario de su nueva aventura iba a ser totalmente diferente a los anteriores retos similares que había realizado. Pirineos y Alpes darían paso a Estados Unidos. Un nuevo entorno y un nuevo medio para seguir haciendo historia. Así surgió 'States of Elevation'.

Un proyecto en el que el respeto y el cuidado por el medioambiente vuelven a estar en el centro de todo, así como una labor de conciencia a toda la sociedad. Por ello, además de encadenar cimas por encima de los 4.000 metros de altitud, Kilian está cubriendo las distancias que tiene que recorrer sin usar vehículos a motor. Es decir, solo rodando en bicicleta, corriendo y andando.

Comienza la odisea

Después de una larga preparación, Kilian Jornet ya ha podido cubrir las primeras etapas de su reto. Hasta ahora, el atleta catalán ha conseguido coronar ya 13 cimas por encima de los 4.000 metros de altitud. Además, ha recorrido 570 kilómetros, acumulando horas de actividad casi sin descanso.

En total, Jornet ya suma más de 80 horas de actividad, encadenando muchos días casi sin dormir y luchando contra las inclemencias meteorológicas. De hecho, durante esta primera parte de su aventura, ha tenido que hacer frente al frío y a la nieve incluso teniendo que cambiar su plan inicial y su ruta por motivos de seguridad.

Durante su primera jornada, Kilian Jornet se enfrentó a una de las rutas más emblemáticas: la autopista de Los Ángeles. En ella coronó 24 picos, incluido Longs Peak, el pico más alto del Parque Nacional de las Montañas Rocosas y el que supuso su primera cima por encima de 4.000 metros.

En esta primera etapa contó con el apoyo de amigos como Kyle Richardson o Lael Wilcox. Y realizó travesías de más de 16 horas y una ruta en bicicleta de casi 80 kilómetros. Además, la zona de Colorado supuso un reto adicional, ya que el cuerpo de Kilian tuvo que aclimatarse a toda velocidad al exigente terreno de alta altitud de las Montañas Rocosas.

Kilian Jornet asciende una montaña durante su reto 'States of Elevation'. Nick Danielson Imagen cedida

Tras ese primer día extenuante, Kilian solo pudo dormir unas pocas horas. Esto le provocó un cansancio que ha ido acumulando hasta ahora. Posteriormente escaló el monte Blue Sky y el Bierstadt. Sin embargo, lo más duro, fue una inesperada tormenta que le obligó a cambiar de ruta, añadiendo cuatro horas inesperadas a su plan.

Las duras condiciones de lluvia y frío durante todo el día, con nieve cubriendo los picos más altos, le siguieron acompañando en sus cuatro catorce miles siguientes: Democrat, Cameron, Lincoln y Sherman. Y después, otra increíble ruta de tres horas en bicicleta por el entorno de Leadville de camino al sendero Holy Cross.

Otro de sus grandes retos fue unir los dos picos más altos del estado en una sola ascensión al final de la tarde. Allí contó con la ayuda de su amigo Ken Gordon, natural de Colorado y miembro de la junta directiva de la legendaria Hardrock100, quien le acompañó hasta la épica travesía del monte Massive (4.398 metros) y el monte Elbert (4.401 metros), las cumbres más altas de la cordillera Sawatch y de todas las Montañas Rocosas.

Otro de sus grandes apoyos en esta parte de su trayecto fue su compañero en NNormal Gavin McKenzie. Esta aventura, que comenzó en Evergreen Lakes, se convirtió en uno de los momentos más críticos de su viaje. El plan inicial era terminar la travesía en unas 8 horas.

Sin embargo, tras más de 20 horas de actividad acumuladas, el cansancio le obligó a reducir el ritmo en las subidas, lo que le llevó a terminar su hazaña ya de madrugada. A las 03:40 horas de la mañana, dos linternas frontales atravesaron la oscuridad en Twin Lakes, poniendo fin a un día infernal.

Durante su camino, Kilian Jornet ya ha dejado atrás ascensiones tan icónicas como el monte Grays o el Torreys. Después de un inicio frenético marcado por la improvisación que las terribles condiciones climatológicas han provocado hasta el momento, Kilian decidió tomarse un día de 'descanso' en el que tan solo recorrió en bicicleta los 87 kilómetros que separan Twin Lakes y Elk, pasando por Aspen.

Además de la dureza del terreno, Kilian ha tenido que hacer frente a condiciones extremas durante las noches y las primeras horas de la mañana, la deshidratación y la radiación UV.

De hecho, en los primeros días, Kilian perdió aproximadamente 5 kilos debido a esa falta de hidratación. Esta circunstancia le llevó a tener que ajustar junto a su equipo su plan de hidratación y alimentación para evitar esta fluctuación de peso. Pero a pesar de todo, el reto continúa.