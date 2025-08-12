Muere el atleta italiano Mattia Debertolis tras una prueba en los Juegos Mundiales de Chengdu a causa del calor

El deporte ha tenido que lamentar otra trágica noticia después de que la Asociación Internacional de Juegos Mundiales, el Comité Organizador de Chengdu y la Federación Internacional de Orientación hayan confirmado el fallecimiento de Mattia Debertolis a los 29 años.

Se teme que la causa haya sido el calor abrasador registrado durante la competición, con temperaturas que alcanzaron los 43 grados.

El atleta italiano llevaba cuatro días hospitalizado a consecuencia de un colapso sufrido durante la prueba masculina de media distancia de orientación a pie en los XII Juegos Mundiales.

Mattia #Debertolis, atleta della Nazionale di Corsa Orientamento è morto alle 22.23 ora italiana mentre si trovava ricoverato in ospedale in Cina. Fatale il malore durante la corsa con 43 gradi #orienteering pic.twitter.com/66ux366sRq — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) August 12, 2025

Según apunta el diario italiano Corriere della Sera, Debertolis -junto con el resto de atletas- corrió a pesar del calor abrasador, enfermó y falleció en una cama en el hospital de la ciudad china de Chengdu tras recibir la extremaunción a petición de su madre y su hermano.

El incidente ocurrió el pasado 8 de agosto, cuando Debertolis, de 29 años y considerado una figura consolidada de la orientación italiana -una disciplina que combina carrera a campo abierto con navegación mediante mapa y brújula-, se desplomó en pleno recorrido bajo temperaturas extremas.

Condiciones extremas

En las últimas horas, el personal médico realizó consultas exhaustivas, incluso con otros centros de excelencia chinos, para evaluar las mejores opciones de tratamiento. Sin embargo, todo fue en vano.

Gracias a la intervención directa del ministro de Deportes, Andrea Abodi, y a la colaboración de la Embajada y el Consulado de Italia en China, fue posible garantizar que el joven atleta recibiera atención médica de primera clase.

Roberto Pradel, presidente del Comité Trentino de la Federación Italiana de Orientación (FISO) , se ha mantenido en estrecho contacto con la familia: "En las últimas horas, hablé con la madre de Mattia", reconoce.

"Me dijo que estaban incrédulos y que aún esperaban que todo fuera solo una pesadilla". Sin embargo, el estado del atleta empeoró a lo largo de la noche, lo que provocó el trágico desenlace.

Mattia Debertolis.

Aún se están estudiando las circunstancias exactas del accidente, pero para el presidente de la Federación Italiana de Ciclismo es una experiencia triste: "En un momento dado de la carrera, el GPS de Mattia dejó de transmitir", admitió Pradel.

"Permaneció en el mismo sitio durante mucho tiempo, y todos pensamos que se trataba de una interrupción técnica , como suele ocurrir en las carreras de orientación", añadió.

Sin embargo, justo cuando muchos creían que se trataba de un simple problema electrónico, Debertolis se desplomaba al suelo, aquejado de un malestar repentino, y luchaba por llamar la atención de los rescatistas.