Joan Querol registra un oro histórico para España: récord del Europeo sub-20 en los 10 kilómetros marcha

Joan Querol se ha proclamado campeón de Europa sub-20 en los 10 kilómetros marcha, durante los campeonatos que se celebran en Tampere (Finlandia). Lo hizo con un tiempo de 39:10.04, nuevo récord de la competición.

La victoria del atleta catalán no ha sido el único triunfo del combinado nacional, ya que Daniel Monfort se colgó la medalla de bronce y Miguel Espinosa rozó el metal, terminando en cuarta posición.

A sus 18 años, Querol batió la mejor marca del torneo, vigente desde 2005 y en manos del ruso Andréi Ruzavin (39:28.45), y lideró un doble podio histórico para España en la última jornada del evento.

𝑹𝑬𝑽𝑶𝑳𝑼𝑪𝑰𝑶́𝑵 𝑬𝑵 𝑳𝑨 𝑴𝑨𝑹𝑪𝑯𝑨 𝑬𝑺𝑷𝑨𝑵̃𝑶𝑳𝑨



𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎́𝐍 𝐃𝐄 𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐀 ‼️

Triplete glorioso de la marcha española



🥇Joan Querol 3⃣9⃣:1⃣0⃣.0⃣4⃣

Récords de España Sub20 y Récord del Campeonato

Récords de España Sub20 y Récord del Campeonato

(pulverizando el anterior de Diego García 39:51.59 en 2014)

La victoria de Querol fue un ejemplo de control y ambición. El castellonense, firme y constante desde el inicio, dejó atrás a sus rivales y pulverizó la plusmarca de la competición.

Monfort, por su parte, firmó su mejor registro personal (39:50.77) para hacerse con el tercer puesto, por detrás del italiano Giuseppe Disabato, que se llevó la plata. Espinosa cruzó la meta apenas 9,49 segundos después, quedándose a las puertas de las medallas.

Otro doblete histórico

Estos éxitos se suman al doblete histórico logrado apenas un día antes en la prueba femenina, con Sofía Santacreu y Aldara Meilán como protagonistas. La atleta catalana revalidó el título continental que había ganado en Jerusalén 2023, firmando además el mejor registro mundial del año en categoría sub-20 (43:47.89) y mejorando su propia marca personal.

Meilán, por su parte, se hizo con un valioso bronce gracias a un tiempo de 44:15.89, batiendo ampliamente su mejor registro y confirmándose como una de las jóvenes promesas más sólidas de la marcha.

“Ayer flipábamos con las chicas y hoy lo hemos podido igualar”



Lo de la marcha de #EspañaAtletismo en #Tampere2025 es de otro mundo 🌎



Los 3️⃣ autores de la locura de hoy al micro 🎙️



🥇 Joan Querol ⏱️ 39:10.04 RC

🥉 Daniel Monfort ⏱️ 39:50.77 2º 🇪🇸 all time

🥇 Joan Querol ⏱️ 39:10.04 RC

🥉 Daniel Monfort ⏱️ 39:50.77 2º 🇪🇸 all time

4º 🍫 Miguel…

La gran actuación española la completó Claudia Ventura, quinta con un crono de 44:43.01, demostrando la profundidad y calidad del equipo nacional.

La expedición española suma ya nueve medallas en el total del campeonato a falta de la última jornada y liderando el medallero junto a Gran Bretaña e Irlanda del Norte.