Antonio Huertas, presidente de MAPFRE: "Llevamos 19 años patrocinando la Copa del Rey de Vela y serán muchos más"

Una vez concluida la 43ª Copa del Rey MAPFRE, comienza la cuenta atrás para la próxima edición. En 2026, la aseguradora cumplirá dos décadas como patrocinadora y por ello, el presidente y CEO de la empresa, Antonio Huertas, ha reflexionado sobre el estrecho vínculo que une a la competición con la multinacional española.

"Más que patrocinadores, para nosotros es un compromiso y una alianza a largo plazo. Nos vemos muy representados con la comunidad balear estando en esta competición, y sobre todo transmitiendo muchos de los valores y los principios que inspiran este deporte, como el esfuerzo, el sacrificio o el compañerismo. Para MAPFRE, es importante impulsar y trasladar estos valores a la sociedad", ha afirmado.

Huertas, que ha participado en una entrevista para hacer balance sobre la 43ª edición, ha reiterado que "ya son 19 años como patrocinador" pero que serán "muchos más". La aseguradora comenzó a apoyar el evento en 2006 y desde 2013 es su principal patrocinador.

El presidente de MAPFRE aprovechó para destacar la intención de la aseguradora de seguir aportando a la sociedad balear, un mercado en el que tienen “más de 70 oficinas, más de 3.500 trabajadores directos o indirectos y en torno a 160.000 clientes".

También habló sobre planes de futuro de la compañía en territorio balear y no dudó en calificar de "histórica" su presencia en las islas.

"Nuestra presencia aquí es histórica, y tenemos ganas de seguir aportando más. En 2029 vamos a abrir un hospital con el Grupo Sanitas en Portixol, que será otra aportación importante a proteger la salud y el cuidado de las personas en estas islas”.

Huertas también ha destacado los elogios que recibe su empresa por su apoyo y su participación en el mundo de la vela.

"Nos llena de orgullo cuando vamos a otros países y nos aplauden por nuestra presencia en la vela. Creo que este es un ejemplo claro de ayuda mutua entre una marca y un patrocinador. Mapfre y la Copa del Rey benefician mutuamente", añadió.