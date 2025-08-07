Antonio Huertas, presidente de MAPFRE: "Llevamos 19 años patrocinando la Copa del Rey de Vela y serán muchos más"
El CEO de la aseguradora alaba los valores ligados al deporte náutico, tales como el trabajo en equipo o el esfuerzo por superar dificultades.
Más información: El equipo Estrella Damm gana su cuarta Copa del Rey Mapfre y se alza con el Campeonato de Europa ORC
Una vez concluida la 43ª Copa del Rey MAPFRE, comienza la cuenta atrás para la próxima edición. En 2026, la aseguradora cumplirá dos décadas como patrocinadora y por ello, el presidente y CEO de la empresa, Antonio Huertas, ha reflexionado sobre el estrecho vínculo que une a la competición con la multinacional española.
"Más que patrocinadores, para nosotros es un compromiso y una alianza a largo plazo. Nos vemos muy representados con la comunidad balear estando en esta competición, y sobre todo transmitiendo muchos de los valores y los principios que inspiran este deporte, como el esfuerzo, el sacrificio o el compañerismo. Para MAPFRE, es importante impulsar y trasladar estos valores a la sociedad", ha afirmado.
Huertas, que ha participado en una entrevista para hacer balance sobre la 43ª edición, ha reiterado que "ya son 19 años como patrocinador" pero que serán "muchos más". La aseguradora comenzó a apoyar el evento en 2006 y desde 2013 es su principal patrocinador.
El presidente de MAPFRE aprovechó para destacar la intención de la aseguradora de seguir aportando a la sociedad balear, un mercado en el que tienen “más de 70 oficinas, más de 3.500 trabajadores directos o indirectos y en torno a 160.000 clientes".
También habló sobre planes de futuro de la compañía en territorio balear y no dudó en calificar de "histórica" su presencia en las islas.
"Nuestra presencia aquí es histórica, y tenemos ganas de seguir aportando más. En 2029 vamos a abrir un hospital con el Grupo Sanitas en Portixol, que será otra aportación importante a proteger la salud y el cuidado de las personas en estas islas”.
Huertas también ha destacado los elogios que recibe su empresa por su apoyo y su participación en el mundo de la vela.
"Nos llena de orgullo cuando vamos a otros países y nos aplauden por nuestra presencia en la vela. Creo que este es un ejemplo claro de ayuda mutua entre una marca y un patrocinador. Mapfre y la Copa del Rey benefician mutuamente", añadió.