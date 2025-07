Iris Tió alcanza la cima mundial: la primera española que se cuelga el oro en una final individual de natación artística

El impacto de la victoria de la nadadora catalana de 22 años se sintió desde el primer momento en el centro acuático de Singapur. Con una puntuación total de 245.1913, fruto de 112.9000 en impresión artística y 132.2913 en ejecución, Iris Tió colocó a España en lo más alto del podio por primera vez en una final individual de natación artística.

Hasta la fecha, el equipo chino había dominado con mano de hierro las competiciones de los Mundiales de Singapur 2025, pero esta vez la rusa victoria se rompió gracias al brillante ejercicio de Tió, que superó a la china Huyan Xu, quien alcanzó 241.0025, y a la bielorrusa Vasilina Khandoshka, que compite bajo pabellón neutral, con 239.5437.

La nadadora se mostró emocionada tras la competición y declaró sentirse “supercontenta” y en “shock”. “Estoy supercontenta, casi que no me lo creo, en una nube de emociones, llorando, como en shock. Es la primera vez que España ha ganado una medalla de oro en Solo en un Mundial, o sea que estoy que no me lo creo”, señaló a la Real Federación Española de Natación.

En el podio, Khandoshka obtuvo el bronce con 105.2500 en la nota de impresión artística y 134.2937 en ejecución, quedando a 5.6476 puntos de la campeona española.

Completaron el quinteto la austríaca Vasiliki Alexandri, cuarta con 238.9970, y la alemana Klara Bleyer, que sumó 238.5599, a 7.6313 puntos de la española.

La barcelonesa además quiso agradecer a sus entrenadoras: “Quiero agradecer a mis entrenadoras porque sin ellas esto no hubiera sido posible. Somos el mejor equipo del mundo, estamos defendiendo a muerte nuestro trabajo aquí y nos llega el apoyo, gracias por seguirnos”, concluyó.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.