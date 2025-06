Ilia Topuria persigue la historia: tras ganar a Oliveira, ser triple campeón y el Bernabéu están en su camino

Es leyenda. Doble, además. Ilia Topuria sigue escribiendo capítulos de su historia dorada en el deporte. Su victoria contra Charles Oliveira, otra más por KO, le permite conquistar su segundo cinturón mundial de la UFC. Sólo nueve peleadores consiguieron antes algo así.

Para hablar de Topuria hay que hacerlo ya considerándole uno de los mejores, no sólo de la actualidad, sino de todos los tiempos. Por su historial —su récord profesional ya es de 17-0—, pero también por el espectáculo que siempre ofrece.

No hay nada que mueva más a Dana White, presidente de la UFC, que todo lo que representa Topuria. Doble campeón con un 'rosco' en su balance de derrotas y, a sus 28 años, con mucha carrera aún por delante. Lo que él quiera. Es la superestrella de la empresa.

Que Topuria ganara el título del peso ligero en Las Vegas entraba en las quinielas de casi todos, pero no por ello hay que restarle valor. Ilia ha hecho de lo extraordinario algo cotidiano. Así ha sido toda su carrera, en la que se ha esforzado en demostrar a los que no creían en él que estaban equivocados.

Hasta ahora, nadie le ha conseguido toser. Es el asesino de leyendas de la UFC: Alexander Volkanovski, Max Holloway y ahora Oliveira. Tres futuros miembros del Salón de la Fama a los que ha hecho besar la lona.

Topuria ya es doble campeón. Algo que, por ejemplo, no hizo Khabib Nurmagomedov y que logra antes que Islam Makhachev. La escuela georgiana gana a la daguestaní, Sí lo logró Conor McGregor, el espejo al que hasta ahora han enfrentado a Ilia y que poco a poco va ensombreciendo.

Porque Topuria es Topuria. Está escribiendo su propio legado, y el camino ni mucho menos se detiene aquí. Mientras tenga desafíos, no hay nada que parezca que le puede detener. ¿Y qué viene ahora?, se preguntan aficionados de todo el mundo. El Olimpo.

La primera defensa del ligero

Como ocurrió cuando ganó el cinturón del peso pluma, la lógica de la UFC hace pensar que lo siguiente que le espera es una defensa. Topuria está abierto a volver a pelear antes de final de año, tras haber podido disfrutar de un campamento sin tanto estrés por el recorte de peso.

Apunta a Justin Gaethje como primera defensa. "Es el único que realmente lo merece", decía esta semana aupando al de Arizona sobre otros peleadores como Arman Tsarukyan. Otra leyenda, aunque en su caso no haya más que un título interino en el palmarés. Gaethje fue el último rival en la carrera de Khabib, que ganó por sumisión.

Las bases podrían estar plantadas, ya que Gaethje peleó en marzo y los tiempos encajan para verle competir contra Topuria a finales de año.

Ilia Topuria abandona el octágono con sus dos cinturones de campeón de la UFC EFE

Sólo cambiaría la hoja de ruta que la UFC prefiriera hacer una eliminatoria entre él y Tsarukyan o Paddy Pimblett, espectadores de lujo, como Gaethje, en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Entonces, probablemente, no veríamos a Ilia competir de nuevo hasta 2026.

El Bernabéu, ¿en 2026?

Pimblett es otro nombre a tener en cuenta. Él y Topuria se odian. No hay más que ver su trifulca tras la pelea contra Oliveira. Enemistados desde antes del salto estelar de Ilia, es otro combate que a Dana le motiva por la historia que hay detrás, aunque no le gustó lo que ocurrió en el octágono:

Eso sí, se tiene que dar en el escenario deseado.No es otro que el Santiago Bernabéu. Es un sueño que sigue ahí y que Topuria cree que puede cumplir en 2026. El primer UFC en territorio español. "No me voy a retirar del deporte sin competir en España", aseveraba Ilia esta semana en Las Vegas.

La clave está en el contrato televisivo de la UFC. El acuerdo con ESPN vence este año y para 2026, sea con la cadena estadounidense u otro proveedor, se negociará que de realizarse un evento en Europa sea en el prime time local.

De haberse traído UFC a España en 2024 o 2025, como rogó Topuria inicialmente, la pelea estelar —con Ilia en ella— no se habría dado hasta las cuatro o cinco de la madrugada. Inviable por muchas razones. Dana White, por otro lado, poco a poco se ha ido abriendo a la idea de ir a un estadio.

Topuria vs Pimblett es la opción que mejor encajaría para el UFC España. Al ser contra un oponente británico, el evento también movilizaría hasta Madrid al público inglés. "Tendríamos una final de Champions en el Bernabéu, sería un desmadre", bromeó Ilia.

Triple campeón... y Makhachev

Y al final del camino, Topuria mira hacia el mayor objetivo de todos: convertirse en el primer triple campeón de la historia. Dicho en otras palabras, ser el mejor peleador de todos los tiempos.

La UFC ha entendido que con Topuria no hay barreras que valgan. "Si entra [a la jaula] y hace lo que dice que va a hacer el sábado por la noche, es absolutamente una de las mayores estrellas en los deportes de combate", decía Dana en la rueda de prensa previa. E Ilia cumplió al pie de la letra.

Islam Makhachev, tras su última victoria en la UFC UFC

Si quiere ser triple campeón, se le darán las herramientas. Nada de bloquearle. Después del peso ligero, para Topuria iría la división wélter. De las 155 libras a las 170. De 70.3 a 77.1, en kilos.

No será inmediato, ni mucho menos. Ya que antes irá la primera defensa, y seguramente la segunda, del cinturón ligero. Es un plan a más de un año vista, el de saltar al peso wélter, una división a la que ha ascendido un rival de ensueño.

Hablamos de Makhachev, quien precisamente liberó el cinturón del ligero, replicando el movimiento de Topuria y subiendo de peso. A priori por las mismas razones que Ilia —aspirar a la doble corona y reducir el estrés del recorte de peso—, y no para evitar al 'Matador'.

Ahora bien, los intereses de uno y otro podrían volverse a cruzar. Makhachev peleará por el título wélter este año, todavía sin fecha fija, contra el campeón Della Maddalena. Islam, en su caso, no descarta volver a bajar al ligero aunque acabe ganando.

¿Es un mensaje para Topuria? La aspiración de Makhachev podría ser convertirse en doble campeón simultáneo. Ilia quiere la triple corona. Hay una solución a medio camino que el hispano-georgiano explicó esta semana: "¿Por qué no hacer un 'pound for pound belt'?". Ese campeonato 'libra por libra', eso sí, iría contra todo lo establecido por la UFC.

Pero si hay algo claro, algo a lo que la UFC no puede decir que no, es que el dinero está ahí. En esa pelea. En el Topuria vs Makhachev. Sin Jon Jones en escena, es el combate más mediático que se pueda dar en la actual UFC. Sólo comparable a lo que significó el Khabib vs McGregor en 2018.

Durante la confrontación entre el ruso y el irlandés, la UFC encontró su pico mediático. Por eso es difícil imaginar que Topuria y Makhachev no acaben enfrentándose algún día, sin importar que los dos fueran campeones. En las 155 libras. En las 170. O ese 'pound for pound belt' que ya propone Ilia. Es la pelea. En mayúsculas.