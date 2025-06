WOW y Topuria presentan 'La Noche de los Campeones', la mayor velada en España: "Las MMA son el nuevo rock & roll"

Se abre el telón. Sobre el escenario ocho rudos peleadores, dos dorados cinturones y, en el centro, Ilia Topuria. Así se presentó en el Teatro Amaya de Madrid el WOW 20, el 'magnum opus' de las MMA españolas.

Hace tiempo que las artes marciales mixtas empezaron a colarse en nuestros salones. Lo del sábado, en el Madrid Arena (19.00 horas, Movistar+), será la demostración de que también el producto nacional, y no sólo la UFC, está de moda.

WOW, la promotora española que nació en 2019 y de la que Topuria es accionista desde hace un año, ha puesto toda la carne en el asador para 'La Noche de los Campeones'. La mayor velada de MMA jamás vista en España.

El producto de WOW cada vez tiene menos que envidiar ya al de los yanquis. Con Topuria en un rol a lo Dana White —el controvertido presidente de la UFC— y ahora con cinturones de campeón que se pondrán este sábado por primera vez en juego.

De ahí sobrenombre del WOW 20. El punto de partida serán cuatro títulos —pesos mosca, gallo, pluma y ligero— y ocho aspirantes locos por el oro. Los cinturones han sido elaborados a mano por artesanos españoles. Todo queda en casa. O no.

Topuria dejó claro que el objetivo de WOW es establecerse como líder del mercado europeo. "No hay luchadores locales. Se le da a todo el mundo la oportunidad para poder llegar a la UFC", dijo 'El Matador'.

Tres peleadores internacionales pelearán por los títulos en la cartelera principal —el ruso Umakhan Ibragimov, el irlandés, de origen moldavo, Nikolay Grozdev y el brasileño Davi Santos. "En casa nos dicen que la producción [de WOW] es muy buena, casi al nivel de UFC", comentan.

En la rueda de prensa, a la que asistió EL ESPAÑOL, saltaron chispas, como en todo evento de MMA que se preste. De eso se trata. No dejan de ser tíos —y tías, la pelea entre Mercedes Custodio y Laura Sánchez abrirá la cartelera profesional— que han de pasar unos por encima de otros a base de puñetazos, patadas y llaves.

"Las MMA son el nuevo rock & roll", decía en la comparecencia el peleador Ignacio Capella, rival de Ibragimov. Y razón no le falta. Luego profundizó más en su pensamiento en conversación con este diario.

"El rock & roll es emoción, como lo son las MMA. Es darlo todo. Cuando subes, se cierra la jaula, estás ante el público y sólo puede quedar uno, la mente y las emociones son llevadas al límite", explicó este peleador menorquín.

Y como en el rock, también hay algunos excesos antes del propio show. Como el pique entre el madrileño Nacho Campos y su rival Grozdev, al que acusó de pretender "ser el McGregor de AliExpress".

El irlandés, que comparte gimnasio y entrenador con Conor, dijo que se imagina a The Notorious asistiendo algún día a uno de los eventos de WOW —y eso que es uno de los archienemigos de Topuria—.

Cuatro peleas titulares

Peso mosca: Davi Santos (6-2) vs. Fabià Sintes (8-3).

Peso gallo: Hecher Sosa (12-1) vs. Yaman Mjahed (3-0).

Peso pluma: Nikolay Grozdev (9-2) vs. Nacho Campos (6-1).

Peso ligero: Umakhan Ibragimov (9-1) vs. Ignacio Capella (8-2).