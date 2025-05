Cuándo será el partido de la NFL en el Bernabéu y quién será el rival de los Miami Dolphins

La histórica cita de la NFL en el Santiago Bernabéu ya tiene fecha casi definida. Todo apunta al 16 de noviembre de 2025. En esa jornada, España acogerá por primera vez un partido de temporada regular, con los Miami Dolphins ejerciendo como designated team. El anuncio oficial de la liga se hará este martes 13 de mayo durante el programa Good Morning Football de NFL Network, cuando también se desvele la parrilla completa de encuentros internacionales.

La confirmación de que los Dolphins serán el equipo local en Madrid llegó recientemente en un acto celebrado en el estadio madridista. Desde ese momento quedaba sólo por conocer la fecha exacta y el rival de Florida. Aunque el sorteo del calendario no está cerrado hasta acabar la presente campaña, los indicios señalan a un 16 de noviembre que coincide con un parón de selecciones que libera la agenda del Bernabéu.

Además del partido en la capital española, la NFL anunciará este 13 de mayo el adversario de los Miami Dolphins. Ese mismo día se darán a conocer seis encuentros de la próxima temporada: tres en Londres —dos en el Tottenham Hotspur Stadium, donde actuarán como locales los Cleveland Browns y los New York Jets, y uno en Wembley con los Jacksonville Jaguars—, otro en el estadio Olímpico de Berlín con los Indianapolis Colts, uno más en el Croke Park de Dublín con los Pittsburgh Steelers y, por segundo año consecutivo en Sudamérica, el Corinthians Arena de São Paulo acogerá a los Los Angeles Chargers.

Desde 2005, cuando el Estadio Azteca de Ciudad de México estrenó esta serie internacional, han desfilado múltiples franquicias ante récords de asistencia. En aquel histórico partido, los Arizona Cardinals vencieron 31-14 a los San Francisco 49ers ante 103.467 espectadores, tope vigente para un juego de temporada regular fuera de EEUU.

Con 39 duelos, Londres sigue liderando el ranking de sedes internacionales, aunque el año pasado Brasil se convirtió en el primer país sudamericano en recibir un partido oficial. Para el curso 2025, Madrid y Dublín se estrenarán en la NFL, mientras que Alemania regresará a la lista de sedes —ya hubo paradas anteriores en Múnich y Fráncfort— y Sao Paulo repetirá.

Por su parte, los Miami Dolphins ya conocen sus rivales en el Hard Rock Stadium para la temporada entrante, lo que permitiría reducir la incógnita: de los nueve equipos que visitarán Florida —Buffalo Bills, Baltimore Ravens, Tampa Bay Buccaneers, New England Patriots, Cincinnati Bengals, Los Angeles Chargers, New York Jets, New Orleans Saints y Washington Commanders— saldrá el contendiente para el duelo en Madrid.

Todo apunta a los Commanders

Los favoritos para medirse a los Dolphins en noviembre son los Commanders, finalistas de la conferencia NFC en la pasada campaña. Bajo la dirección de Dan Quinn, pasaron de un récord de 4-13 en 2023 a un sorprendente 12-5, alcanzando los playoffs y quedándose a un paso de la Super Bowl tras caer ante los Philadelphia Eagles.

El encuentro en el Santiago Bernabéu enfrentará talentos como el quarterback Jayden Daniels, nombrado rookie Ofensivo del Año, al receptor Deebo Samuel y al ala Terry McLaurin contra figuras destacadas de Miami como Tyreek Hill, Tua Tagovailoa y Jalen Ramsey.

La NFL ha organizado ya 55 partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos y está a punto de resolver el resto del calendario de la campaña 2025. Solo queda esperar a este martes para descubrir oficialmente fecha y rival del debut madrileño de los Dolphins.