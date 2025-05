Lydia Valentín carga contra las deportistas trans: "Han nacido de otra manera y parten de una ventaja biológica, quieran o no"

Lydia Valentín es uno de los grandes iconos del deporte español después de haber conseguido ser bicampeona del mundo de halterofilia en dos categorías distinas. Además, en su palmarés también hay tres medallas olímpicas (oro, plata y bronce), convirtiéndose así en la mejor en un "mundo de hombres".

Desde su retirada el 21 de septiembre de 2023 ha estado algo alejada del foco mediático, aunque en Lo Que Tú Digas, el canal de YouTube creado por Álex Fidalgo, Lydia Valentín ha manifestado cuál es su opinión acerca de la inclusión de las personas trans en el deporte: "Siendo trans partes con una ventaja biológica, quieras o no has nacido de una manera. No todo vale".

Tras la polémica que se desató con la participación de la boxeadora argelina Imane Khelif en los cita olímpica de París, esta tendencia se incrementó con la orden ejecutiva de Trump para prohibir a las mujeres trans competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Creo que no es igualitario. Es triste, porque al final es una persona que quiere practicar deporte; pero hay que hacer excepciones, o sino competiciones, pero está claro que no todo vale", reconoce la campeona de halterofilia.

Esta controversia no le es ajena a la española puesto que en su propia disciplina deportiva sucedió lo mismo, en categoría Super. "Fue una polémica, pero después la chica se blanqueó -se puntuó todo nulo y no puntúas-. A nadie le gustaría que le ganaran así. Aquí no vale todo", admite.

Igualdad de condiciones

La reflexión de Lydia Valentín fue el lamento a escuchar al entrevistador comentar la situación de Lia Thomas. La nadadora trans estadounidense batió todos los récords de mujeres en la Universidad de Pensilvania, aunque antes de su cambio de género competía como hombre sin puntuar ni conseguir ningún galardón en ninguna categoría.

En este punto es cuando se debe entrar a valorar los niveles de testosterona según la deportista de halterofilia. "Se puede hacer una competición paralela, como son los Juegos Paralímpicos. Al final tiene que ser todo en igualdad de condiciones. Si yo he nacido hombre no estoy en igualdad de condiciones con una chica que ha nacido mujer, por mucho que queremos", se mostró contundente.

"Hay que ser realistas también, porque a esa persona que tú estás incluyendo; yo llevo entrenando x tiempo para que venga ahora otra persona que de repente se ha cambiado. Siempre hay polémica porque un hombre que se ha cambiado quiere competir con mujeres, pero al revés… ¿Por qué no se da el debate? Porque tienes las de perder. Es muy injusto", concluye Lydia Valentín.