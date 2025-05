Topuria 'pelea' esta semana en el UFC 315, fecha clave para saber su rival: el anuncio de su próximo combate es inminente

La larga espera de Ilia Topuria está cerca de llegar a su final. Aunque la fecha de su combate ya ha sido revelada por el propio peleador hispano‑georgiano —la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de junio—, aún falta por conocer el nombre de su adversario. La entrega de premios en la que Topuria confirmó el día de su regreso al octágono apenas abrió el telón de lo que promete ser una de las grandes noticias del año en las MMA.

El evento en el que peleará (UFC 317) tendrá lugar durante la International Fight Week de Las Vegas, y aunque todos los focos han apuntado al retorno del excampeón del peso pluma invicto, ahora se centra la atención en tres posibles nombres: Islam Makhachev, Charles Oliveira y Arman Tsarukyan.

Para disipar las incógnitas solo restará la resolución del combate estelar de UFC 315, que parece que determinará el rostro que Topuria verá frente a sí.

El quinto evento numerado del año pondrá en juego el cinturón del peso wélter, defendido por Belal Muhammad ante el aspirante Jack Della Maddalena. Canadá, escenario elegido por la organización, será testigo de un desenlace que condicionará el próximo paso de 'La Leyenda'. Si el campeón retiene el título, su amistad con Makhachev impediría a este ascender al peso wélter, abriendo la puerta a su esperado duelo con Topuria.

Si Muhammad retiene: Makhachev

Belal Muhammad es uno de los campeones de la UFC más polémicos en los últimos tiempos. No todos pueden movilizar audiencias al estilo de Conor McGregor, pero quienes portan los cinturones adquieren un estatus que trasciende el octágono. Sin embargo, el reinado de Muhammad ha sido objeto de críticas por su estilo de combate defensivo y la escasez de finalizaciones, lo que choca con el espectáculo que busca la compañía.

El dato resume la polémica: de sus 15 victorias en UFC —en 18 combates—, Belal solo ha logrado finalizar tres, mientras que las otras 12 han sido por decisión. 'Remember the Name', como se autoapoda, mantiene una racha de once combates invicto a sus 36 años, con victorias ante Stephen Thompson, Vicente Luque, Sean Brady, Gilbert Burns y un no contest con Leon Edwards tras un piquete de ojo, sin olvidar el duelo en el que acabó arrebatando el título al británico, ahora en declive en las 170 libras.

En caso de que Belal Muhammad salga victorioso, todos los caminos de Topuria conducirán a Islam Makhachev. El actual monarca ligero, vinculado de forma estrecha Muhammad por su grupo de entrenamiento, ha dejado claro a través de voces como la de Khabib Nurmagomedov que no desea medirse al palestino‑estadounidense.

De este modo, la única vía abierta para Makhachev será la de enfrentarse a Topuria, un enfrentamiento que el equipo del hispano-georgiano lleva meses reclamando.

Si Della Maddalena gana: Oliveira o Tsarukyan

Si, por el contrario, Della Maddalena lograra el asalto al trono de las 170 libras, Makhachev tendría vía libre para subir de división y pelear por un segundo cinturón —seguramente en el último tercio de este año—. Entonces entrarían en escena otros dos nombres para Topuria: Charles Oliveira y Arman Tsarukyan.

El brasileño es la opción preferida de ‘La Leyenda’ y ha sido señalado por su círculo como alternativa de nivel, mientras que el armenio, pese a su lesión previa, conserva méritos tras vencer al sudamericano en el pasado y ser aspirante oficial en el UFC 311 —donde finalmente no combatió por una lesión—.

Para los intereses de Ilia Topuria, lo que suceda este sábado en Québec será determinante. Una victoria de Muhammad cimentaría la opción de pelear contra Makhachev, mientras que un triunfo de Della Maddalena abriría la puerta a otro oponente. La larga espera llega a su fin.