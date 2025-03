Adiós a 'El Matador': Ilia Topuria desvela su nuevo apodo para los próximos combates

Ilia Topuria dejará de ser 'El Matador'. El luchador español recibió este martes un homenaje en Toledo y aprovechó la situación para desvelar el que será su nuevo apodo en los próximos combates.

"'El Matador' es algo que me ha acompañado durante toda mi carrera deportiva, durante toda mi trayectoria, y es algo que me ha llevado hasta el nuevo apodo, porque mucha gente... Es lo que siempre digo. Necesita creer. Necesita ver para creer. Yo primero me lo creo y después lo veo. Entonces el apodo que me va a acompañar en mis próximos combates va a ser 'La Leyenda'", afirmó el hispano-georgiano.

Topuria habló también del homenaje que le dará el Ayuntamiento de Toledo: "Me llena de emoción el hecho de que me hayan dado este privilegio en una ciudad como Toledo, que ha sabido acoger a tres culturas. Tener un paseo aquí para mí es un honor, es un honor para mí y para toda mi familia", dijo.

"Me siento súper agradecido porque estos días no se viven todos los días. Lo relaciono con muchas emociones porque tuve que atravesar un camino largo para llegar a este día", añadió Topuria.

Recado a Oliveira

Durante su comparecencia en el Ayuntamiento, Topuria tuvo unas palabras hacia Charles Oliveira, luchador que desprestigió al español sobre una posible pelea contra él. "¿Si me daría un paseo con Charles Oliveira? La verdad que sí. Para enseñarle una cultura y darle alguna enseñanza, seguro que sí, porque se ve que no ha leído ni la hoja de un periódico ese chaval", dijo.

Esta fue la segunda vez que el campeón de la UFC contestó a las declaraciones del brasileño en una entrevista a ABC en las que dijo que "Topuria es un tipo muy duro, merece todo el respeto del mundo, pero en este momento no veo esa pelea como una gran pelea".

Topuria no se quedó de brazos cruzados y puso un mensaje en redes sociales atacando a Oliveira: "Charles, mejor quédate callado. Llevas 10 derrotas: 5 por nocaut, 4 por sumisión y 1 por decisión. Tú eres el contendiente, mientras que yo soy el campeón, el padre de toda la división. No he venido a pedir nada. Aquí, yo soy el que manda", rezaba el texto.